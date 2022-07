Carte de séjour : Gérald Darmanin veut conditionner son octroi à un niveau minimal de français

L'octroi d'une carte de séjour pourrait bientôt être conditionné à la maîtrise de la langue française, a indiqué Gérald Darmanin.

Le ministre de l'Intérieur s'est exprimé à ce sujet devant l'Assemblée nationale. «A la demande de la Première ministre, nous doublerons les crédits pour l'intégration et nous conditionnerons le titre de séjour pluriannuel (CSP) pour un étranger qui passe plusieurs années sur le territoire national à la maîtrise de la langue française, soit pour naturalisation soit pour un examen de régularisation», a-t-il déclaré.

La carte de séjour est un document officiel qui permet à un étranger de séjourner temporairement en France. Après un an, la personne peut demander une carte de séjour pluriannuelle d'une durée de quatre ans. Il faut cependant qu'il justifie de son assiduité à des formations linguistiques et civiques, et s'il n'a pas manifesté de rejet des valeurs de la République.

Mais «demain, pour obtenir la carte pluriannuelle, il faudra justifier d'un niveau minimal de français», a précisé l'entourage de Gérald Darmanin.

Cette proposition intervient juste après que le ministre a proposé l'expulsion de tout étranger ayant commis «des actes graves». «Aujourd'hui, un étranger qui a commis des actes graves n'est pas expulsable dès lors qu'il remplit certaines conditions, comme une arrivée sur le territoire national avant l'âge de 13 ans», a expliqué Gérald Darmanin au Monde.

Il a assuré que 2.650 personnes avaient été expulsées de France depuis plus d'un an.