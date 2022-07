Uber Files : «Je le referais demain et après-demain», Emmanuel Macron dit «assumer à fond» son action

Plongé dans une polémique à propos des Uber Files, Emmanuel Macron a affirmé ce mardi qu'il «assumait» le rôle qui a été le sien en tant que ministre de l'Economie et qu'il «se félicitait» de ce qu'il a fait.

Emmanuel Macron ne regrette rien. Interrogé en marge de sa visite à Crolles (Isère), au sein de l'entreprise STMicroelectronics, le président de la République a réagi aux accusations de «deal» passé avec le géant américain des VTC Uber lorsqu’il était ministre de l’Economie.

Il a affirmé qu’il s’est «battu pour attirer des entreprises» et a assuré «qu'il assume à fond» son action passée et qu’il «continuerait à la faire».

«Je me félicite de ce que j’ai fait, on a créé des milliers d’emplois», a-t-il appuyé. Avant de préciser : «ensuite, on a régulé. Je n’ai jamais été naïf». «Je le referais demain et après-demain», a-t-il insisté.

Alors qu'il est reproché au chef de l'Etat d'avoir rencontré des dirigeants de l'entreprise Uber pour faciliter son implantation et son développement en France, tandis qu'il était ministre de l'Economie (2014-2016), celui-ci a clairement riposté.

«On introduit une espèce d'ambiance qui consisterait à dire que voir des chefs d'entreprise, en particulier étrangers, ce serait mal. Mais je l'assume à fond et en vous regardant (les journalistes, ndlr) ! J'ai vu des chefs d'entreprise, l'horreur !», a-t-il répondu, non sans ironie. «Je les ai vus, ça a toujours été officiel, avec des collaborateurs. J'en suis fier. S'ils ont créé des emplois en France, je suis hyper fier de cela», a asséné Emmanuel Macron.