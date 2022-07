14-juillet 2022 : 125.000 policiers et gendarmes mobilisés partout en France

À l’occasion de la fête nationale, la sécurité sera renforcée dans tout l’Hexagone, aux abords des lieux de rassemblement et des traditionnels feux d’artifice du 14-Juillet. Au total, 125.000 policiers et gendarmes seront mobilisés partout en France.

Des Français à protéger. Afin de garantir la sécurité de tous lors des célébrations du 14-Juillet, les dispositifs de sécurité seront renforcés dès ce mercredi, pour limiter toute tentative de violences urbaines et de délinquance. La menace terroriste reste par ailleurs toujours élevée.

Dans un télégramme remis aux préfets et aux directions de la police et de la gendarmerie nationale, le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, les a appelés à «prévenir de tout trouble à l’ordre public ou acte de violence» pendant les prochaines heures, en prenant «en amont, toutes les mesures permettant d’évaluer et de détecter les risques de débordement», et d’assurer la sécurité des sites «sensibles» et des transports en commun, en plus de tous les lieux de rassemblement.

Selon nos informations, 125.000 policiers et gendarmes seront mobilisés, et tout particulièrement dans les nuits du 13 au 14 puis du 14 au 15 juillet.

En raison des très fortes chaleurs partout en France, Gérald Darmanin a également invité les préfets à prendre si besoin des arrêtés pour interdire l’usage d’engins pyrotechniques, donc des feux d’artifices, pour limiter les risques d’incendie.

Il a également appelé les forces de l’ordre à être très vigilants quant à l’usage illégal des mortiers d’artifices par des particuliers. Les ventes d’alcools, de carburants ou de gaz inflammables pourraient également être limitées, voire interdites.