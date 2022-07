14-Juillet 2022 : combien coûte le feu d'artifice tiré depuis la tour Eiffel ?

Comme chaque année, le feu d'artifice tiré depuis la tour Eiffel va venir sublimer la journée de commémoration organisée à l'occasion de la fête nationale du 14-Juillet à Paris. Quel est le coût de ce spectacle grandiose, qui doit durer une vingtaine de minutes ?

Extraordinaire spectacle pyrotechnique, le feu d'artifice tiré depuis la tour Eiffel est un incontournable du 14-Juillet à Paris. Comme l'an passé, c'est le groupe français Ruggieri – grand spécialiste de la conception de spectacles pyrotechniques en France et dans le monde – qui a remporté l'appel d'offres pour s'occuper de l'organisation de cet événement, pour un budget de 600.000 euros.

C'est la quatrième fois que Ruggieri est chargé de concevoir et d'organiser le feu d'artifice du 14-Juillet dans la capitale, puisque la société – digne héritière des frères Ruggieri dont l'un avait été nommé «artificier du roi» Louis XIV au XVIIIe siècle à Versailles – avait déjà été désigné par la Ville de Paris en 2017, en 2019 et l'an passé, en 2021.

En 2017, le spectacle pyrotechnique imaginé par Ruggieri avait duré pas moins de 35 minutes, et avait coûté plus de 750.000 euros. Un budget conséquent qui a été depuis revu à la baisse, notamment en 2021. L'an passé, la Ville de Paris avait choisi d'abaisser le coût du spectacle à 600.000 euros, qui avait par conséquent été rogné de quinze minutes. Une politique reconduite cette année.

A savoir d'ailleurs que l'enveloppe allouée à l'événement couvre l'ensemble des frais engagés pour l'organisation d'un tel spectacle, depuis les fusées jusqu'aux salaires des techniciens chargés de l'installation du feu d'artifice, en passant par les projecteurs, barres de son et autres équipements nécessaires au bon déroulement de ce spectacle son et lumière.

Un feu d'artifice éco-responsable

En outre, avec Ruggieri, la Ville de Paris fait le choix d'un feu d'artifice «éco-responsable et écologique». Pour cela, le groupe français s'est engagé à «prendre en compte l'impact du feu d'artifice sur la faune et la flore dans sa conception», «à supprimer les retombées plastiques et aluminium dans la Seine» mais aussi à «utiliser uniquement des artifices de nouvelle génération».

Se disant «conscient des enjeux environnementaux», Ruggieri s'est en effet lancé depuis les années 2000 «dans une démarche éco-responsable» que la société qualifie aujourd'hui «de particulièrement aboutie» et «qui s'applique à l'ensemble de la chaine» de création d'un feu d'artifice, «que ce soit le site, la logistique, la conception...»

Selon la préfecture de police de Paris, 70.000 personnes sont attendues au Champ-de-Mars (7e) et dans les quartiers alentours ce jeudi 14 juillet pour assister à l'événement, qui sera également diffusé en direct à la télévision sur France 2.