Canicule : le gouvernement active le numéro vert «canicule info service»

Alors que sept départements ont été placés en vigilance orange en raison de la canicule, le ministère de la Santé a procédé, ce mercredi 13 juillet, à l’activation du numéro vert «Canicule info service».

Face à l'«épisode caniculaire précoce et marqué» que traverse la France, le gouvernement a activé ce mercredi un numéro vert «Canicule info service». «On pourra vous donner toutes les informations nécessaires sur ce pic de canicule et ce qu'il faut faire», a souligné le ministre de la Santé François Braun, sur la radio RTL.

Vague de très fortes chaleurs | À partir d'aujourd'hui activation du n° vert #Canicule info service





0 800 06 66 66 : un numéro gratuit pour obtenir des conseils de protection pour vous et votre entourage.





En cas de #malaise, composez le 15.



Opérationnel depuis aujourd'hui, ce numéro vert (0800.06.66.66) est joignable de 9h à 19h (appel gratuit depuis un poste fixe en France métropolitaine) pour «obtenir des conseils pour se protéger et protéger son entourage, en particulier les plus fragiles, et pour adopter les bons réflexes en cas de fortes chaleurs».

«boire de l'eau régulièrement»

Il est ainsi conseillé de «boire de l'eau régulièrement et rester au frais, ne pas boire d'alcool, éviter les efforts en particulier aux heures les plus chaudes de la journée, passer plusieurs heures par jour dans un lieu frais, manger en quantité suffisante, rester extrêmement vigilant en cas de baignade pour éviter les risques de noyades, donner et prendre des nouvelles de ses proches».

Et, en cas d'urgence ou de malaise, il est recommandé d'appeler le 15.

La France est confronté à la canicule pour la seconde fois en un mois, illustration du changement climatique qui va causer des étés «de plus en plus chauds, où 35 degrés sera la norme», selon Météo-France.

Sept départements en vigilance orange canicule

Pour l'heure, sept départements du Sud-Ouest ont été placés en vigilance orange canicule. Il s’agit de la Gironde, du Tarn, du Tarn-et-Garonne, du Lot-et-Garonne, de la Haute-Garonne, de l'Ardèche et de la Drôme.

Vingt-quatre départements restent en vigilance jaune, principalement à l'ouest et dans la vallée du Rhône.

En Ile-de-France, la préfecture de police a annoncé des réductions de vitesse sur les autoroutes et voies rapides en raison d'un épisode de pollution à l'ozone prévu pour ce mercredi.

En Gironde, la préfecture a placé le département en vigilance orange pour le risque de feux de forêt à compter d'aujourd'hui, ce qui implique des restrictions de circulation en forêts et l'interdiction des feux d’artifice dans les communes à dominante forestière jusqu’à lundi.

La préfecture du Morbihan a également interdit la vente de feux d'artifice dès ce matin en raison du risque incendie et sécheresse, un épisode qui a déjà valu aux Deux-Sèvres la mobilisation de près de 200 pompiers lundi pour des feux de cultures.