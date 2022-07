Canicule : le pic de chaleur est attendu lundi

Météo France estime dans ses prévisions que la canicule qui touche la France pourrait continuer jusqu’à mardi prochain, avec un pic de température attendu lundi 18 juillet 2022.

Il fait chaud, très chaud et cela risque de durer encore quelques jours. Jusqu’à 43°C sont attendus dans le sud-ouest lundi prochain. Ces fortes températures sont dues à la canicule qui touche la France et devrait se poursuivre jusqu’à mardi 19 juillet au minimum, selon Météo France.

Le mercure continue de grimper dans le sud-ouest et le centre-ouest de la France. Les régions de la Garonne et de la basse vallée du Rhône sont particulièrement touchées.

Matthieu Chevallier, responsable de permanence pour la prévision chez Météo France durant cette vague de chaleur, estime que la journée de vendredi serait la moins chaude de la semaine. Les températures resteront cependant très hautes avec un minimum de 35°C dans le Nord et jusqu’à 40°C dans le Sud. Dès le lendemain les température repartiront à la hausse.

Un pic attendu lundi

Selon les prévisions de Météo France, le pic de chaleur devrait être atteint au niveau national au cours de la journée du lundi 18 juillet. Entre 38 et 40°C sont attendus en France, avec des pics à 42 voire 43°C dans le sud-ouest et 40°C en Ile-de-France.

A partir de mardi prochain, les températures devraient à nouveau diminuer. Claire Chanal, prévisionniste de Météo France, appelle cependant à la prudence, puisque d’ici à mardi les masses d’air chaud peuvent encore évoluer et faire durer la vague de chaleur.

Il est encore impossible de savoir si les températures vont diminuer progressivement ou chuter brutalement. Des orages violents sont toutefois à prévoir, tout comme lors de la vague de chaleur de juin 2022. Lorsque les vents frais viendront se confronter aux masses chaudes présentes à plus basse altitude.

#vigilanceOrange #canicule





Très fortes chaleurs sur la façade atlantique, le sud-ouest et le centre-est du Pays. En particulier, épisode caniculaire autour de la vallée de la Garonne et de la basse vallée du Rhône.





Soyez prudents et restez informés https://t.co/SBcDaJ3wuk https://t.co/2c8GT4yVVq — Météo-France (@meteofrance) July 13, 2022

Ce mercredi 13 juillet, sept départements sont encore placés en vigilance orange canicule. Il s’agit de la Gironde, de la Dordogne, du Lot, du Tarn, de la Haute-Garonne mais également de l’Ardèche et de la Drôme.

Trois nouveaux départements rejoignent les 24 déjà placés en alerte jaune canicule : les Alpes-de-Haute-Provence, la Haute-Loire et les Pyrénées-Orientales.

Des risques de déshydratation

Lors de ce genre d’épisode caniculaire, il est important de faire attention à la thermorégulation de son corps. Agnès Verrier, chargée d’expertise en prévention à Santé publique France, rappelle que les fortes températures ont un impact sanitaire sur l’ensemble de la population, avec une plus forte sensibilité pour les personnes âgées et les enfants.

Ainsi, pour éviter l’hyperthermie, aussi appelée «coup de chaleur», et la déshydratation, il faut veiller à boire régulièrement et à rester au frais le plus possible. Il est aussi conseillé d’éviter les efforts physiques trop intenses, ainsi que les longs voyages durant les heures chaudes.

La vague de chaleur qui touche la France est la 45e depuis 1947 et elle pourrait battre des records de chaleurs mensuels dans certaines régions, notamment dans le sud-ouest fortement touché par la canicule.