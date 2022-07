Covid-19 : le projet de loi adopté partiellement par les députés

Le projet de loi sanitaire sur la pandémie de Covid-19 a été adopté par les députés dans la nuit de mardi à mercredi, mais sans l’article prévoyant de rétablir, si nécessaire, le pass sanitaire pour les voyages depuis ou vers l’étranger.

Coup de théâtre au Palais Bourbon et première défaite pour le couple exécutif.

L'Assemblée nationale a certes donné son feu vert cette nuit à un projet de loi sanitaire sur la pandémie de Covid-19 (221 voix contre 187), mais l’article 2 a été rejeté grâce à une conjonction de votes du RN, de LR et d'une majorité de l'alliance de gauche Nupes (219 voix contre 195). Une disposition permettant d'exiger ce pass sanitaire pour les voyageurs mineurs avait un peu avant été rejetée (196 voix contre 183).

Plusieurs députés de l’opposition ont salué cette décision et mis en avant l’échec du gouvernement.

Première victoire des Députés @RN_officiel ! Le pass sanitaire ne concernera plus les mineurs. Nous ne lâchons rien pour vous défendre. #DirectAN pic.twitter.com/RwNBlAMCd4

Défait dans l’hémicycle sur l’article 2 et sur plusieurs amendements les macronsites tentent de nous faire des leçons. Les mêmes qui il y a quelques jours ont applaudi un discours en hommage à Algérie Française et dont le Président Macron veut réhabilité Pétain et cite Maurras

— Thomas Portes (@Portes_Thomas) July 12, 2022