Sécurité routière : un nouveau spot de pub avec Djimo diffusé dès jeudi pour inciter les Français à «lever le pied»

Face à la recrudescence de la mortalité sur les routes de l’Hexagone en juin, la Sécurité routière va diffuser un sport publicitaire, à compter de ce jeudi 14 juillet, pour une durée d’un mois. Réalisée par le comédien Fred Testot, la vidéo a pour but d’inciter les automobilistes à «lever le pied».

«La vie appartient à ceux qui lèvent le pied». Voici le slogan prôné par la nouvelle campagne publicitaire de la Sécurité routière, qui sera diffusée sur tous les supports télévisuels et digitaux à compter du jeudi 14 juillet jusqu’au 14 août.

Avec Fred Testot à la réalisation, le clip met en scène Anthony Sonigo, connu pour son rôle dans «Les Beaux Gosses», au volant d’une voiture avec une conduite très agressive. En passager, l’humoriste Djimo joue le rôle de son «côté cool» afin de l’inciter à ralentir.

Des chiffres en hausse par rapport à juin 2019, année de référence

Ce mercredi, la délégation de la Sécurité routière a publié un communiqué faisant état de 302 décès sur les routes françaises en juin 2022, soit 13 morts de plus qu’en juin 2021 et 10 décès en plus par rapport à juin 2019, année de référence.

[Communiqué] Hausse de la mortalité routière en juin 2022 par rapport à juin 2021 et juin 2019 https://t.co/TuPZLabXLx pic.twitter.com/DR3D6b760g — Sécurité routière (@RoutePlusSure) July 13, 2022

D’après l’Observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONSIR), 806 personnes ont péri dans un accident de la route causé par la vitesse, première cause de mortalité routière, en 2020 et 13,4 millions d’excès de vitesse ont été sanctionnés la même année.

Période propice aux incidents de ce type avec les départs en vacances cet été, les mois de juillet et août représentent 20% de la mortalité routière annuelle. D’après l’ONSIR, en juillet 2021, 313 décès ont été constatés sur les routes hexagonales.

Dans le communiqué publié ce mercredi par la délégation de la sécurité routière, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, «appelle tous les Français à la plus grande prudence, sur la route des vacances comme partout. Le nombre de morts sur la route est en hausse en 2022 par rapport aux années précédentes. C'est tous ensemble que nous pouvons lutter contre ce triste constat, en étant vigilants, respectueux des règles et des autres, et en levant le pied. L'important, c'est d'arriver en vie, pas à l'heure».

Les conseils à appliquer pour limiter les risques d’accident

Le premier conseil donné par la délégation de la Sécurité routière est de respecter les limitations de vitesse. Il est même recommandé de se fixer une heure d’arrivée et de ne pas rattraper «le temps perdu» dans les embouteillages ou sur la route.

Le deuxième conseil est simple : vérifier que tous les occupants du véhicule portent une ceinture de sécurité et ne pas utiliser son téléphone au volant, sauf pour utiliser son GPS.

Enfin, l’ultime astuce fournie par la Sécurité routière concerne le conducteur. Ce dernier doit partir bien reposé avant son voyage et marquer des pauses, d’une durée de 15 à 20 minutes, toutes les deux heures.