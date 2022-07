14-Juillet 2022 : un défilé marqué cette année par la guerre en Ukraine

L’édition 2022 du défilé du 14-Juillet aura un fort aspect symbolique concernant la guerre en Ukraine, avec, notamment, la présence de soldats de pays de l'Est de l'Europe.

Ce 14-Juillet 2022, plus que jamais, le défilé militaire qui se déroulera sur les Champs-Elysées aura une portée géopolitique majeure. En pleine guerre en Ukraine, la France a l’intention de marquer son engagement auprès de ses différents alliés.

Placé sous le slogan «partager la flamme», les symboles sont nombreux pour cette année. Il est notamment question de réassurer de l’implication de l’armée française auprès des pays de l’Otan et de l’Union européenne.

Ainsi, après l’ouverture de la cérémonie par le célèbre bagad de Lann-Bihoué, qui fête ses 70 ans, le défilé aérien permettra à certains engins ayant œuvré pour sécuriser le ciel aux frontières de l’Ukraine de se montrer, et une formation internationale de l’armée de l’Air et de l’Espace (avec des avions allemands, belges, espagnols, grecs et italiens) survolera les Champs-Elysées.

Les armées des pays de l'Est honorées

Puis, alors que les troupes à pied arriveront, il sera possible de distinguer en tête de défilé les militaires de nations étrangères de l’Est de l’Europe, invitées cette année. Une cinquantaine de soldats de la Bulgarie, de la Hongrie, de la Pologne, de la République tchèque, de la Roumanie, de la Slovaquie et des trois pays baltes (Estonie, Lettonie, Lituanie) présenteront ainsi leurs drapeaux au public et à la tribune officielle. Tous font partie du flanc oriental européen de l’Otan et sont donc en première ligne face à la Russie.

La France est présente dans ces pays au sein des troupes de l’alliance transatlantique pour participer à leur «réassurance», notamment en Estonie et en Roumanie. Des soldats du 27e bataillon des chasseurs alpins, qui sont rentrés en France après plusieurs mois passés dans ce dernier pays, seront eux aussi présents sur les Champs-Elysées.

Pour appuyer le symbole, des avions ayant patrouillé dans le ciel de la Pologne, à la frontière avec l’Ukraine, seront également présents dans les airs de la capitale.

L’accent sera mis cette année sur les forces militaires, aucun chef d’Etat n’étant attendu dans la tribune officielle au côté d’Emmanuel Macron. Celui-ci s'exprimera d'ailleurs dans une interview télévisée à la suite du défilé, à 13h.

Par ailleurs, en profitant de la «flamme», qui illustre ce défilé du 14-Juillet, les autorités ont convié au défilé 26 athlètes médaillés olympiques et paralympiques engagés dans l’armée, qui accompagneront huit militaires blessés ayant récemment participé aux Invictus Games, compétition qui regroupe les soldats et vétérans de guerre handicapés à la suite d’une mission. Il s’agira là du dernier tableau du défilé, avant La Marseillaise et le salut final du Président.