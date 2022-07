Énergie : en quoi consiste le «plan de sobriété» souhaité par Emmanuel Macron ?

Au cours de l'interview du 14-Juillet, Emmanuel Macron est largement revenu sur la situation en Ukraine. Dans ce contexte, le président de la République a indiqué la préparation, «dès cet été», d’un plan de sobriété énergétique pour «sortir la France de sa dépendance aux énergies fossiles». En quoi cela consiste-t-il ?

Il s’agissait de la première interview télévisée d’Emmanuel Macron depuis sa réélection en avril. À l’occasion du 14-Juillet, le président de la République a renoué, pour la seconde fois, avec la tradition de l’interview observée par ses prédécesseurs.

À travers cet entretien tenu à l’Élysée, qui a toutefois démarré en retard, le président de la République est revenu sur la guerre en Ukraine. «Il faut nous préparer à ce que la guerre dure», a-t-il mis en garde. «L’été, le début de l’automne seront sans doute très durs»

Face à une Russie utilisant l’énergie comme «arme de guerre», Emmanuel Macron a indiqué la préparation d’un «plan de sobriété» énergétique «dans lequel on va demander à tous nos compatriotes de s’engager», a expliqué le chef de l’État.

Concrètement, ce plan consiste à sortie la France «de sa dépendance aux énergies fossiles et réduire de 40 % sa consommation d’énergie d’ici à 2050» dont 10 % sur les deux prochaines années par rapport à 2019, indique-t-on sur le site du Ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires. «Cela suppose de transformer durablement nos habitudes et nos comportements», ajoute-t-on.

Le plan de sobriété énergétique repose sur quatre piliers à savoir : «moins consommer, consommer autrement, le développement accéléré des énergies renouvelables et la relance de la filière nucléaire française».

Annoncés par la Première ministre Elisabeth Borne et la ministre de la Transition énergétique Agnès Pannier-Runacher le 23 juin 2022, les résultats de la concertation, ainsi que les propositions de mesures opérationnelles, seront rendus publics à la fin du mois de septembre.

«Ce travail mené avec les différents groupes de travail sur la sobriété énergétique devra être la première marche afin d’initier le changement, en matière de transition énergétique, au sein de l’ensemble de la société», avait indiqué le ministère.