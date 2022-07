Incendies en Gironde : que signifie la vigilance rouge ?

Alors qu’elle était classée la veille en «vigilance orange», la Gironde passe au «rouge» ce jeudi après-midi en raison de la vague de chaleur extrêmement dangereuse qui expose le département à un risque élevé de feux de forêt. Mais qu’est-ce que cela veut dire ?

Les indicateurs sont au rouge. Avec cette vague de chaleur qui traverse l’Hexagone, plusieurs départements, depuis ce mercredi, ont été classés en «vigilance orange». Néanmoins, avec les températures extrêmement hautes, les risques d’incendies sont élevés.

Après avoir été classée en vigilance organe la veille, la Gironde est passée en vigilance rouge, ce jeudi après-midi, exposant le département à un risque très élevé, soit le niveau 4 sur une échelle de 5, aux feux de forêt.

Passage en #vigilanceRouge risque #FeuxDeForets en #Gironde





vigilance très élevée / niveau 4 sur une échelle de 5





La préfète appelle au respect des règles de prudence et de civisme





— Préfète de Nouvelle-Aquitaine et Gironde (@PrefAquitaine33) July 14, 2022

«Fabienne Buccio, préfète de la Gironde, a décidé de placer le département de la Gironde en vigilance rouge (vigilance très élevée / niveau 4 sur une échelle de 5) pour le risque d’incendies en forêt à compter du 14 juillet 2022 et ce, jusqu’à nouvel ordre», peut-on lire sur le site de la préfète de la Nouvelle-Aquitaine et Gironde.

Des restrictions renforcées

Ce passage au rouge indique une situation très tendue avec un haut risque d’incendies. Par conséquent, les promenades à pied ou à vélo en forêt sont strictement interdites.

Avec le déclenchement de cette alerte, les mesures de restrictions sont renforcées dans les espaces exposés des communes à dominante forestière de la Gironde, notamment entre 14h et 22h. À ce titre, la circulation et le stationnement des personnes et des véhicules, avec ou sans moteur sur les pistes forestières ou cyclables et chemins ruraux et d’exploitations sont interdits durant ce créneau.

Aussi, les activités en lien avec l’exploitation forestière sont suspendues entre 14h et 22h. Les travaux sylvicoles, le génie civil, de service, de carbonisation et de sciage sont également concernés.

Enfin, les activités ludiques et sportives, à l’exception de celles exercées en base de loisirs et en périmètre de plans plages, sont également interdites.

Les autorités décideront, seulement si les conditions météorologiques le permettent, de la levée de la «vigilance rouge».

Ce jeudi matin, près de 4.200 hectares de forêt qui ont brûlé, alors que le feu continue de progresser. «On a de longues heures devant nous», confiait le commandant Matthieu Jomain, porte-parole du Service départemental d'incendie et de secours (Sdis), à l'AFP.