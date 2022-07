Livret A : Bruno Le Maire acte la hausse du le livret A taux à 2 % à partir du 1er août

Le ministre de l'Économie et des finances Bruno Le Maire a acté la hausse du taux du livret A à 2% au 1er août prochain. Le locataire de Bercy a suivi la recommandation du gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, qui avait évoqué cette hausse ce mardi.

Un changement notable. Six mois après avoir bondi de 0,5% à 1%, le taux du Livret A va à nouveau doubler en août. C'est l'annonce faite par le ministre de l'Économie et des Finances Bruno Le Maire ce jeudi 14 juillet chez nos confrères du Parisien.

Une recommandation qu'avait amorcé le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, il y a quelques jours.

Taux du livret A "Ça n’est pas la Banque de France qui fixe la formule, c’est la Banque de France qui la calcule”, rappelle François Villeroy de Galhau. C’est “possible” que le livret A atteigne 2%, et ce sera “nettement plus” pour le livret d’épargne populaire. pic.twitter.com/EMovLNWgm9 — franceinfo (@franceinfo) July 13, 2022

Pour rappel, le taux du Livret A est calculé deux fois par an en faisant la moyenne entre le taux d’inflation moyen des six derniers mois et la moyenne des taux interbancaires, permettant aux banques de s’échanger de l’argent à court terme. A noter également que si le gouverneur de la Banque de France applique cette formule, sa décision fait foi alors que s’il refuse, le verdict est rendu par le ministre de l’Économie, un poste actuellement occupé par Bruno Le Maire.

«Comme l'application de la formule (qui prend notamment en compte l'inflation, ndlr) conduit à une hausse significative sur le Livret A, et encore plus sur le LEP (Livret d'épargne populaire), il n'y a pas, à nos yeux, de justification à faire un geste exceptionnel supplémentaire», a précisé François Villeroy de Galhau.

Le taux du LEP devrait aussi doubler en août

A l’image du Livret A, le Livret d’épargne populaire (LEP) devrait lui aussi doubler en août, passant de 2,2% à 4,5% au 1er août, selon les estimations du gouverneur de la Banque de France.

Accessible sous conditions de revenus et plafonné à 7.700 euros, le LEP est accessible pour 19 millions de Français mais près de la moitié des citoyens éligibles n’en bénéficient pas.