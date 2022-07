Philippe Juvin sur la polémique visant Caroline Cayeux, accusée d’homophobie : «si la ministre maintient ses propos, elle doit évidemment partir»

Invité de CNEWS ce jeudi 14 juillet, Philippe Juvin, député LR des Hauts-de-Seine, est revenu sur la polémique visant la ministre Caroline Cayeux, accusée d’homophobie.

La ministre des Collectivités territoriales Caroline Cayeux est au cœur d’une vive controverse pour homophobie. Interrogé sur CNEWS, le député LR Philippe Juvin s’est dit très étonné par les déclarations de la ministre, estimant que «si elle maintient ses propos, elle doit évidemment partir».

«Il faut qu’elle clarifie les choses : ou bien elle dit ‘effectivement il y a dix ans, j’ai dit des bêtises, je me suis trompée, j’ai évolué, j’ai compris, pardon’ et c’est réglé, mais si elle continue à croire ce qu’elle a dit en 2013, évidemment ça me semble totalement incompatible avec l’exercice ministériel», a-t-il ajouté.

Selon le député, la ministre doit expliquer qu’elle ne croit plus à ses propos de 2013. «C’est une preuve d’intelligence de dire qu’on s’est trompé», a-t-il martelé.

Une plainte déposée

La polémique enfle depuis l’annonce de l’entrée en gouvernement de Caroline Cayeux, en raison de ses déclarations datant de 2013 sur le mariage pour tous, qu’elle avait alors qualifié de «réforme de caprice et de dessin qui va contre la nature». Interrogée mardi sur Public Sénat, la ministre a affirmé qu’elle «maintenait évidemment ses propos». «J’ai beaucoup d’amis parmi ces gens-là. Franchement, c’est un mauvais procès qu’on me fait et ça m’a beaucoupé contrarié», avait-elle ajouté, relançant encore davantage la controverse.

Vivement critiquée sur les réseaux sociaux, Caroline Cayeux avait ensuite tweeté : «Mes propos ont blessé nombre d'entre vous. Je les regrette profondément, ils étaient naturellement inappropriés. L'égalité des droits doit toujours être une priorité de notre action.»

Pas suffisant pour plusieurs associations de lutte contre l’homophobie qui ont déposé une plainte contre la ministre pour injure publique envers un groupe de personnes en raison de leur orientation sexuelle par une personne dépositaire de l'autorité publique.