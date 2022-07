Philippe Juvin sur les incidents au Stade de France : «Gérald Darmanin a menti sur les chiffres»

Invité de la Matinale de CNEWS ce jeudi 14 juillet, Philippe Juvin, député LR des Hauts-de-Seine, est revenu sur le rapport du Sénat sur les incidents au Stade de France, du 28 mai dernier.

«Gérald Darmanin a menti sur les chiffres». C’est ce qu’a affirmé le député LR Philippe Juvin sur CNEWS ce jeudi, au lendemain de la publication du rapport du Sénat sur les incidents survenus en marge de la finale de la Ligue des champions au Stade de France.

«Quand il nous a annoncé 30.000 ou 40.000 supporters anglais qui seraient venus sans billet, et qui étaient la cause des troubles, on a tout de suite su que cela était faux, mais pourtant la parole publique continuait à se décrédibiliser» a affirmé le député LR.

Ce mercredi, les sénateurs ont pointé du doigt, lors de la présentation d’un rapport sur les débordements lors de ce match il y a deux mois, les «défaillances» des autorités françaises. «Ce n'est pas parce qu'il y avait des supporteurs de Liverpool qui ont accompagné leur équipe que ça s'est mal passé», a déclaré Laurent Lafon, président de la commission Culture du Sénat. «L'analyse faite» par le ministre de l'Intérieur, «n'était pas la bonne», et était «partielle et imprécise», a-t-il encore dénoncé. Après avoir accusé les supporters britanniques, Gérald Darmanin avait finalement présenté ses excuses.

Pour Philippe Juvin, «il faut que la parole publique soit humble, prudente, dise la vérité, et n’essaye pas de passer entre les gouttes». Le député espère que les problèmes rencontrés lors de ce match de football ne se reproduiront pas lors des Jeux olympiques de Paris en 2024.