Rappel de produit : des croquettes suspectées d'avoir tué plusieurs chats

Trois lots de la marque de croquettes Purina, vendus entre novembre 2021 et avril 2022 ont été rappelés par les autorités sanitaires. Ils sont suspectés d’être à l’origine d’intoxications au résidu 2-CE qui auraient causé la mort de plusieurs chats.

La prudence est de mise. Depuis plusieurs mois, trois lots de croquettes pour chats de la marque Purina sont sous la surveillance des autorités sanitaires.

Selon le site officiel, rappel.conso.gouv.fr, des traces de résidu 2-CE ont été retrouvées dans des certains paquets de la marque.

Ils pourraient être responsables de la mort de plusieurs chats en raison d’intoxications alimentaires. Les trois lots ont été officiellement rappelés par les autorités.

PRINCIPE DE PRECAUTION

Les autorités sanitaires ont appelé tous les propriétaires de chats qui nourrissent leur animal avec des croquettes de la marque Purina à vérifier qu’elles ne soient pas comprises dans les trois lots officiellement rappelés par précaution sanitaire.

Plusieurs décès suspects de chat ont en effet été rapportés par des témoins en Seine-Maritime et dans la Somme, relate Le Parisien. Les croquettes en question ont été vendues entre le 20 novembre 2021 et le 13 avril 2022 dans des paquets de 400 grammes, 3 et 10 kg.

Les lots concernés par le rappel sont les «Purina Pro Plan Original Kitten 1 à 12 mois, riche en poulet» ; «Purina Pro Plan Sterilised Adult 1+, riche en saumon» et «Purina One Junior de 1 à 12 mois, élaboré avec du poulet sélectionné».

Selon les premiers témoignages récoltés par France 3, les chats potentiellement contaminés souffriraient de diarrhées et certains auraient été hospitalisés.