Marseille classée parmi les 50 plus beaux sites du monde par le Time

Le magazine américain Time classe Marseille comme l'une des premières destinations culturelles du sud de l'Europe. Les raisons ? Sa reproduction de la grotte Cosquer et sa cuisine méditerranéenne.

Oh, bonne mère ! La Cité phocéenne est considérée parmi les plus beaux sites du monde, selon le magazine américain Time. Paysages, culture et gastronomie, Marseille, seule ville française de la liste, se trouve désormais au même rang que des destinations comme la Grande Barrière de corail en Australie, ou encore la Station Spatiale Internationale.

Ce succès est sans doute dû, en partie du moins, à la réplique de la grotte Cosquer, ouverte à la Villa Méditerranée en juin dernier. Ce joyau de la préhistoire a été découvert il y a une trentaine d’années, et abritait plus de 480 gravures et peintures datant de 33.000 à 19.000 avant J-C, faisant ainsi de Marseille une des villes dont le patrimoine culturel est le plus riche.

Paysages et gastronomie

A la culture, s’ajoutent les paysages et la gastronomie. Les calanques, avec leurs reliefs et les nombreuses balades, offrent une vue imprenable sur la mer. Côté gastronomie, le Time met en avant des adressent locales, comme «Le Présage», le premier restaurant solaire d'Europe, mais aussi les Grandes Halles du Vieux-Port, qui ouvrent ce vendredi au cour Honoré d'Estienne d'Orves.

Ainsi, le Time met en avant des destinations qui se reconstruisent économiquement après deux années difficiles liées à la crise sanitaire, mais aussi des lieux en pleine expansion, comme Séoul, la capitale sud-coréenne, ou Doha au Qatar qui prévoit d'ouvrir une centaine de nouveaux hôtels pour accueillir les spectateurs de la Coupe du monde de football.