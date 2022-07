Paris : avis aux amateurs, le canal Saint-Martin sera ouvert à la baignade ce samedi

«Une journée festive sous le signe de l'écologie». Ce samedi 16 juillet, à l'occasion de l'opération «Ménage ton canal», il sera possible de piquer une tête dans le canal Saint-Martin (10e).

Avis aux amateurs : ce samedi, il sera possible de se baigner dans le canal Saint-Martin (10e), de 13h à 17h en face de l'espace Jemmapes, en face du Jardin Villemin. A noter que des vestiaires et des douches (obligatoires) seront accessibles au sein du centre Paris Anim'.

Côté sécurité, un arrêté préfectoral a été pris pour interdire la navigation sur ces créneaux horaires, et les écluses resteront donc fermées. Et pour s'assurer de la qualité de l'eau, des contrôles seront réalisés par la municipalité parisienne et l'Agence Régionale de Santé (ARS) d'Ile-de-France.

Opération «Ménage ton canal»

Cette animation est proposée en marge de l'opération «Ménage ton canal», lancée l'an passé et organisée à nouveau cette année ce samedi, de 14h à 20h, qui vise à nettoyer les déchets qui ont été abandonnés le long des canaux parisiens ou qui flottent à la surface.

[#ALire] Samedi 16 juillet, opération « Ménage ton canal »-Canal Saint-Martin.



Retrouvez l'interview de Patricia Pelloux, directrice adjointe de l'Apur qui évoque le lien entre protection de l'environnement et baignades urbaines.

https://t.co/Kh1OtRNBxp#Apur #baignade — Apur (@__Apur__) July 14, 2022

Une «mobilisation collective» – qui repose sur plusieurs associations de quartier et sur l'engagement de bénévoles parisiens – qui s'organise depuis le quai de Valmy en passant par le bassin de la Villette (19e), le canal de l'Ourq à Paris, et à Pantin et Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis.

Elle vise, selon la municipalité, «à impliquer les habitants dans la sauvegarde de la biodiversité des canaux par des actions de collecte de déchets, par la sensibilisation au respect de la flore et de la faune et par des ateliers autour de l'économie circulaire».

L'an dernier, les participants munis d'épuisettes – qu'ils se trouvent sur les berges, sur un kayak ou sur les bateaux électriques – ont ainsi permis de ramasser pas moins de 2,5 tonnes de déchets. Un «record à battre cette année», lancent les organisateurs.

Et pour ceux qui ne pourraient pas être là et souhaiteraient profiter de la baignade dans le canal Saint-Martin, une dernière date sera proposée cet été : le samedi 27 août, au même endroit et aux mêmes horaires.