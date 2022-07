Sébastien Chenu sur les excuses de Caroline Cayeux : «est-elle sincère ?»

Invité de la Matinale de CNEWS ce vendredi 15 juillet, Sébastien Chenu, vice-président RN de l’Assemblée nationale, est revenu sur les excuses de la ministre de la Cohésion des territoires, Caroline Cayeux, suite à ses propos polémiques et s'est interrogé sur sa sincérité.

«Est-ce que Madame Cayeux est sincère ou est-ce qu’elle dit ça pour rester au gouvernement ? Ou est-ce que fondamentalement elle pense l’inverse de cela», s'est interrogé Sébastien Chenu à propos des excuses de la ministre suite à ses propos d'il y a quelques années dans lesquels elle s'opposait au mariage pour tous.

Elle qualifiait alors la loi de 2013 comme étant un «dessein contre la nature». Elle avait ensuite présenté ses excuses de façon maladroite déclarant : «J'ai beaucoup d'amis parmi tous ces gens-là».

Avant de s'excuser pour de bon dans un long message : «Et si je ne peux nier les avoir tenus, évidemment que je ne les utiliserai plus et les regrette. Je comprends que ces propos stupides et maladroits aient pu autant blesser. Je tiens ici à renouveler toutes mes excuses les plus sincères car ils ne reflètent pas du tout ma pensée».

Des excuses qui posent la question de la sincérité de la ministre et de son avenir au sein du gouvernement d'Elisabeth Borne.

SÉBASTIEN CHENU DEMANDE DES EXPLICATIONS CLAIRES

Face à la situation, le vice-président de l'Assemblée demande à la ministre de se poser : «qu’elle nous dise exactement ce qu’elle pense parce que ce qu’elle disait sur le mariage pour tous si elle le pense fondamentalement, elle est en total décalage avec ce gouvernement».

Un décalage auquel Sébastien Chenu croit. «J’ai l’impression que Madame Cayeux a des sincérités successives et qui sont parfois l’inverse les unes des autres.»