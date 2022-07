Vel d'Hiv : une commémoration organisée au Jardin mémorial des enfants ce samedi

Dans le cadre des commémorations organisées pour les 80 ans de la Rafle du Vel d'Hiv, une cérémonie – imaginéeée par les Fils et filles des déportés juifs de France – doit se tenir ce samedi 16 juillet au Jardin mémorial des enfants du Vel d'Hiv.

Organisée par l'association des Fils et filles des déportés juifs de France créée par Serge et Beate Klarsfeld, une cérémonie doit se tenir à partir de 17h30 ce samedi, dans le Jardin des enfants du Vélodrome d'Hiver situé au 7, rue Nélaton (15e).

Un week-end de commémoration

Là, dans ce jardin créé à l’initiative de Serge Klarsfeld et de la Commission du Souvenir du CRIF et inauguré le 16 juillet 2017 à l’occasion du 75e anniversaire de la Rafle du Vel d’Hiv, plusieurs personnalités prendront la parole pour retracer ce qui a conduit à déporter des milliers de juifs les 16 et 17 juillet 1942.

Pour rappel, à l'époque, près de 13.000 personnes – dont une grande majorité de femmes et d'enfants – furent arrêtés par la police française à Paris et dans sa proche banlieue et internés au Vel d'Hiv dans des conditions terribles avant d'être déportés vers des camps d'extermination.

Une cérémonie qui sera retransmise en direct en direct à partir de 17h30 sur le site Internet, la page Facebook et la chaîne YouTube du Mémorial de la Shoah. En outre, le documentaire «La rafle du Vel d'Hiv, la honte et les larmes» réalisé par David Korn-Brzoza sera projeté à 18h.

Samedi 16 juillet à 18h / A l'occasion de la #rafleduVeldHiv, projection du documentaire de David Korn-Brzoza, LA RAFLE DU VEL D'HIV, LA HONTE ET LES LARMES, en présence de l'historien Laurent Joly #histoire #cinema #shoah #rafle pic.twitter.com/155whxc1TA — Cercil-Musée Mémorial des enfants du Vel d'Hiv (@CercilMemorial) July 12, 2022

Le lendemain, le dimanche 17 juillet, une cérémonie officielle sera également organisée à partir de 10h30 en présence de la Première ministre Élisabeth Borne, devant le monument commémoratif de la rafle du Vel d’Hiv, place des martyrs juifs du Vel d'Hiv (15e).

Plus tard dans la journée, à 15h dimanche, le président de la République Emmanuel Macron inaugurera le musée de la gare de Pithiviers, d'où partirent ces juifs déportés vers les camps de concentration, devenant ainsi un lieu de mémoire et d’éducation sur l’histoire de la Shoah en France.

A cette occasion, le chef de l'Etat doit prononcer un «discours offensif» contre l'antisémitisme et le «révisionnisme historique». Un discours qui devrait durer une vingtaine de minutes, prononcé devant des rescapés de la Rafle du Vel d'Hiv.