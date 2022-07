80 ans de la rafle du Vel d’Hiv : Emmanuel Macron à Pithiviers pour poursuivre le combat contre l’antisémitisme

Dans le cadre des commémorations des 80 ans de la rafle du Vel d'Hiv, Emmanuel Macron se rend, ce dimanche 17 juillet, sur le site de l'ancienne gare de Pithiviers (Loiret), devenue le symbole de la déportation des juifs sous l'Occupation en France. Le chef de l'Etat doit, à cette occasion, prononcer, vers 15h30, un discours annoncé comme «offensif» contre l’antisémitisme.

Il veut voir l'Histoire en face et attaquer l'antisémitisme de front. Au deuxième jour des commémorations des 80 ans de la rafle du Vélodrome d'Hiver (Vel d'Hiv), Emmanuel Macron est attendu ce dimanche 17 juillet après-midi à Pithiviers, sur le site de l'ancienne gare du Loiret.

En 1942, plus de 8.000 juifs furent déportés vers Auschwitz depuis cette gare, aujourd’hui réhabilitée en musée. Le lieu doit être inauguré vers 15h par le président de la République en tant que nouveau lieu de mémoire.

Suivant les informations communiquées à la presse, le chef de l'Etat doit ensuite prononcer, à partir de 15h30, un «discours offensif» contre l'antisémitisme et de lutte contre le «révisionnisme historique» (à suivre sur CNEWS).

Un combat toujours d'actualité

Le fléau de l'antisémitisme est en effet malheureusement toujours d'actualité partout dans le monde et a même explosé en France depuis le début des années 2000. «Avant, on comptabilisait environ 80 actes antisémites par an. Ensuite, le nombre est passé à 350, soit un par jour. C’est fluctuant mais structurel, les chiffres ne descendent pas», déplorait à telle enseigne auprès de CNEWS en octobre 2021, Simone Rodan-Benzaquen, directrice Europe de l’American Jewish Committee.

Récemment, Emmanuel Macron lui-même a aussi été personnellement victime de caricatures à caractère antisémite. En juin dernier, une grande fresque, de plusieurs mètres de hauteur représentant le président de la République en marionnette manipulée par Jacques Attali, économiste et conseiller politique de confession juive, avait suscité une vive controverse.

C’était il y a 80 ans. Les 16 et 17 juillet 1942, lors de la rafle du Vel d’Hiv, 13 000 personnes, dont 4 000 enfants, de confession juive étaient arrêtées par la police française à Paris. Retour sur l’un des événements les plus tragiques de l'Occupation. pic.twitter.com/JeA04fV8Nq — INA.fr (@Inafr_officiel) July 15, 2022

Ce déplacement du Président de la République dans le Loiret s'inscrit enfin dans une série de commémorations qui ont lieu tout au long du week-end. A Paris, une cérémonie s'est notamment tenue à 17h30 hier samedi, dans le Jardin des enfants du Vélodrome d'Hiver situé au 7, rue Nélaton (15e).

La Première ministre, elle-même fille d'un déporté d'Auschwitz, doit de son côté prendre la parole ce dimanche à 11h55 au Square de la Place-des-Martyrs-juifs-du-Vélodrome-d’Hiver, toujours dans la capitale.

Une prise de conscience toujours en cours

Les 16 et 17 juillet 1942, 13.152 Juifs, dont plus de 4.000 enfants, avaient été arrêtés à Paris et sa proche banlieue avant d'être détenus au Vélodrome d'Hiver dans le 15e arrondissement, dans des conditions d'hygiène déplorables et presque sans eau ni nourriture pendant cinq jours, avant d'être déportés, la gare de Pithiviers ayant constitué l'un des principaux arrêts avant les camps de la mort.

Le discours attendu aujourd'hui de la part du chef de l'Etat doit s'inscrire également dans une nouvelle étape de prise en compte, par la France, du rôle joué par les autorités de l'époque dans cette rafle, restée comme l'une des pages les plus sombres de l'histoire récente.

En 1992, pour marquer les 50 ans du drame, François Mitterrand avait été le premier président de la République à prendre part aux commémorations. Mais c'est son successeur, Jacques Chirac, qui, trois ans plus tard en 1995, fut le premier président a reconnaître pour la première fois la responsabilité de la France dans la rafle du Vel d’Hiv. «La France, ce jour-là, accomplissait l'irréparable», avait-il lancé dans un discours resté gravé dans les mémoires.