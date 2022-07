Canicule : voici pourquoi il ne faut jamais dormir avec un ventilateur

En période de forte chaleur, voire de canicule, le ventilateur est un véritable allié. Si bien que l’on a envie de l’emporter partout avec soi, jusqu’au bout de la nuit. Pourtant, le laisser fonctionner pendant son sommeil est fortement déconseillé.

Il peut aggraver certains problèmes respiratoires

Un ventilateur ne se contente pas de brasser l’air, il laisse également s’envoler des particules de poussière dans la pièce, poils d’animaux et pollens, qui peuvent ensuite venir se loger dans les sinus, et aggraver certains problèmes respiratoires. Prudence donc si certains sont sujets aux allergies, ou asthmatiques.

Il assèche la peau et les yeux

Quelle sensation agréable que de se laisser rafraîchir par son filet d’air. Mais attention à la peau et aux yeux. En effet, au contact de l’air, l’épiderme s’assèche plus vite, accentuant le risque de déshydratation. Le ventilateur risque également de rendre les yeux plus secs, ce qui peut provoquer certaines irritations et rougeurs au réveil.

Il peut entrainer des crampes musculaires

Et il n’y a rien de plus désagréable en plein milieu d’un rêve. En brassant l’air de façon régulière en direction du corps, le ventilateur peut en effet provoquer des crampes en contractant les muscles. Gare également aux torticolis. D’où l’intérêt d’opter pour un ventilateur équipé d’une minuterie, s’éteignant une fois le sommeil atteint.