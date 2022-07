Locations de voiture : les tarifs explosent lors des vacances d'été

Partir en vacances cet été, c’est payer plus cher son carburant, mais aussi sa voiture de location. Les tarifs pour les locations de voiture ont explosé. La demande s’avère forte et les loueurs manquent de véhicules. En un an, les prix ont augmenté de près de 30 %.

Il faut en moyenne compter 524 euros pour louer une voiture durant une semaine en France. Un prix qui a augmenté de 70 euros entre 2021 et 2022, selon un rapport publié par le comparateur de prix, Carigami.

Une hausse très forte particulièrement dans les grandes villes. À Paris l'augmentation constatée est de 45%. À Lyon le constat est encore plus alarmant entre 2021 et 2022, le prix d'une semaine de location d'une voiture a augmenté de 59%. De fortes hausses dues à un déséquilibre entre l'offre et la demande, les loueurs peinant à obtenir des véhicules neufs.

Plusieurs facteurs sont à l'origine des difficultés rencontrées par les loueurs de voitures. La pénurie des composants électriques, l’augmentation du coûts des matières premières, la fermeture d’usine de sous-traitant ou encore les difficultés logistiques liées au confinement en Asie.

La mobilité des consommateurs en danger

Pierre Chasseray, Délégué général de 40 millions d’automobilistes, explique pour CNEWS les dangers d'une pérennisation de la situation actuelle. «En enlevant du pouvoir rouler, on enlève du pouvoir d’achat. Donc le Baba de l’économie serait de permettre aux consommateurs de pouvoir circuler le moins cher possible pour réinjecter dans l’économie, ce qu’il n’a pas injecté soit dans les carburants, soit dans la location de sa voiture, soit dans tous les frais annexes à l’automobile.»

Au-delà de ça, Pierre Chasseray estime que «si on reste sur des tendances où l’automobile devient un luxe, alors ça veut dire que la mobilité devient un luxe.» Les prix devraient rester élevées tant que les problèmes d'approvisionnement ne seront pas réglés. L'arrivée des véhicules électriques dans les flottes des loueurs auront aussi un impact négatif sur les prix.