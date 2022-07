Nicolas Dupont-Aignan : «La sobriété énergétique, c’est un discours de bobos parisiens qui ne se sont jamais privés de rien»

Invité dans la matinale de CNEWS ce lundi 18 juillet, Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout la France est revenu sur le plan de sobriété énergétique évoqué par Emmanuel Macron.

«La sobriété énergétique, c’est un discours de bobos parisiens qui ne se sont jamais privés de rien», a déclaré Nicolas Dupont-Aignan, qui estime que l'on demande toujours plus d'effort aux Français déjà éprouvés par les difficultés économiques.

«Emmanuel Macron est vraiment hors-sol, parce que la sobriété énergétique, je peux vous dire que la plupart des Français l’ont. Vous savez combien de personnes ne se sont pas chauffées parce qu’elles n’avaient pas les moyens de le faire ?» a fustigé le député d'Essonne.

Une opposition forte au plan de sobriété

«Je suis pour la sobriété»a expliqué Nicolas Dupont-Aignan avant de poursuivre, «mais il faut arrêter de prendre les Français pour des imbéciles. Les Français se privent déjà (...) Ce plan de sobriété est de l’enfumage pour culpabiliser les Français à cause du réchauffement de la planète alors qu’on rouvre des centrales à charbons et faire passer la pilule d’une politique suicidaire en Ukraine.»

Nicolas Dupont-Aignan s'est également demandé comment les Français allaient pouvoir fournir plus d'efforts alors même que le prix du litre d'essence atteint par endroit 2,50 euros. «Qu’est-ce qu’ils peuvent faire ? Ne plus se déplacer ? Ne plus travailler ? Les Français se privent déjà et la seule question qui se pose c’est est-ce qu’ils vont pouvoir remplir leur voiture pour aller travailler ?»