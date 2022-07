Paris : face à l'importance des travaux, les maires de l'ouest parisien se mobilisent

Les quatre maires du 17e arrondissement de Paris, de Clichy-la-Garenne, de Levallois-Perret et de Neuilly-sur-Seine ont fait part de leur exaspération face au nombre important de travaux en cours dans l'ouest parisien, qui génèrent des reports de circulation et excèdent les riverains. Ils réclament d'être reçus à la préfecture de police de Paris.

La demande est lancée, mais la réponse se fait attendre. Dans un courrier envoyé au ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin début juillet, Geoffroy Boulard, maire du 17e, Rémi Muzeau, maire de Clichy-la-Garenne, Agnès Pottier-Dumas, maire de Levallois-Perret et Jean-Christophe Fromantin, maire de Neuilly-sur-Seine, témoignent des problèmes de circulation générés par les importants travaux actuellement en cours dans l'ouest parisien.

Incivilités, nuisances sonores et pollution

En cause ? Les travaux de prolongement de la ligne T3b du tramway mais aussi ceux en cours Porte Maillot, qui engendrent selon eux «de nombreux reports» de circulation dans leurs communes respectives, et génèrent «de réelles tensions entre automobilistes, cyclistes et motards, des incivilités au volant, des nuisances sonores, de la pollution environnementale et compliquent la circulation des services d'urgence».

Ensemble, ils réclament donc à être reçus «dans les meilleurs délais» par le préfet de police de Paris, en copie de ce courrier, dans la mesure où c'est à lui que revient la compétence de gérer les flux de circulation sur le territoire dont il a la charge. Selon eux, le préfet de police – aujourd'hui Didier Lallement est annoncé comme étant sur le départ – est en effet «en charge de la fluidification du trafic routier sur les voies et carrefours».

Une «réunion de travail» au cours de laquelle ils souhaiteraient «étudier la mise en place d'un dispositif» qui permettrait de fluidifier la circulation routière sur leurs communes respectives, et ce, «en collaboration avec les polices municipales». Pour le moment, si les problèmes de circulation perdurent sur leur commune, malgré les départs en vacances, ils n'avaient toujours pas été contactés ce lundi 18 juillet.