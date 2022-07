Trafic interrompu sur les RER B et D : Valérie Pécresse demande des explications à la SNCF et à la RATP

Une interruption du trafic est survenue sur les RER B et RER D ce lundi matin entre les stations Châtelet les Halles et Gare du Nord, créant de nombreux malaises voyageurs en raison des fortes chaleurs. Très remontée, la présidente de la Région Île-de-France, Valérie Pécresse, a demandé des comptes aux deux groupes ferroviaires.

Des perturbations en cascade et des questions. Ce lundi matin, aux alentours de 08h30, des personnes se sont introduites sur les voies du tunnel qui relie Châtelet à la Gare du Nord entraînant le blocage des RER B et D pendant plus d'une heure, et des perturbations toute la journée ensuite. Indignée par cette situation, la présidente de région Ile-de-France, Valérie Pécresse, n'a pas tardé à réagir et exiger de la part de la SNCF et de la RATP, des explications.

Il est urgent que ⁦@GroupeSNCF et ⁦@RATPgroup⁩ fassent toute la clarté sur la succession d’incidents voyageurs & de dysfonctionnements qui ont conduit à couper pendant 4 heures le trafic sur les RER B & D, provoquant pagaille et malaises! https://t.co/szdGs9vG1Y — Valérie Pécresse (@vpecresse) July 18, 2022

«Il est urgent que la SNCF et la RATP fassent toute la clarté sur la succession d’incidents voyageurs & de dysfonctionnements qui ont conduit à couper pendant 4 heures le trafic sur les RER B et D», a-t-elle souligné sur Twitter.

Plusieurs personnes victimes de malaises

Au total, 11 trains ont été arrêtés dans les tunnels. Un premier RER a été autorisé à entrer à Gare du Nord après 9H00 mais «des évacuations spontanées de trains n’ont pas permis la reprise de la circulation», a indiqué la RATP.

Par ailleurs, l'affluence et les fortes chaleurs dans les rames ont provoqué plusieurs «malaises voyageurs», des personnes bloquées sous le tunnel.

Update : On est à peu près tous sortie sur les voies jusqu'à gare du Nord. J'ai vu pas mal de gens qui ont fait des malaises. Force à tous. (Big up au mec qui était avec moi pendant tout le truc on est ensemble) pic.twitter.com/7Q5GhntLgo — Z_up (@Z_up77) July 18, 2022

De nombreux agents de gare, agents de sécurité et sapeurs-pompiers étaient mobilisés pour porter secours aux voyageurs, et des bouteilles d'eau ont été distribuées à la station Châtelet.

La circulation a pu reprendre sur l’ensemble de la ligne vers 13h00, mais a de nouveau été perturbée dans l'après-midi à cause d'un défaut d'alimentation électrique provoquant, cette fois, l'interruption du trafic entre Massy-Palaiseau et Palaiseau, au sud de la ligne B.

«La SNCF et la RATP ont pleinement conscience des difficultés rencontrées par les voyageurs. Nous présentons nos sincères excuses pour les désagréments occasionnés», a indiqué une porte-parole de Transilien.