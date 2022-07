Vel d'Hiv : la députée LFI Mathilde Panot maintient ses propos car ils sont «là pour lancer l'alerte»

Après la polémique qu'elle a provoquée ce week-end en marge des commémorations de la Rafle du Vel d'Hiv, la cheffe des Insoumis a l'Assemblée nationale a expliqué ce lundi maintenir ses propos, tout en les clarifiant.

Elle persiste et signe. Mathilde Panot est revenue ce lundi sur son tweet à l'occasion des 80 ans de la Rafle du Vel'd'Hiv, où elle avait indiqué qu'Emmanuel Macron avait «rendu honneur à Pétain» en 2018.

Sur franceinfo, la présidente du groupe LFI à l’Assemblée nationale a en effet tenté d'éteindre la polémique en démentant avoir comparé le chef de l'Etat au chef du gouvernement du régime de Vichy. «Où voyez-vous que je compare Macron et Pétain ? (...) Bien sûr que non Emmanuel Macron n'est pas Philippe Pétain».

«Une commémoration est un moment d’hommage aux victimes», mais «c'est aussi un moment où nous devons pointer des responsabilités», a-t-elle néanmoins ajouté.

"Où voyez-vous que je compare Macron et Pétain ? Bien sûr que non Emmanuel Macron n’est pas Philippe Pétain. Expliquez-moi où est-ce que j’ai fait un signe égal. Le tweet est une manière de rendre hommage et de lancer l’alerte”, estime la députée LFI Mathilde Panot. pic.twitter.com/eeymn6ksFq — franceinfo (@franceinfo) July 18, 2022

«il y a aussi devoir de vigilance»

La députée du Val-de-Marne a également tenu à clarifier ses propos : «S'il y a devoir de mémoire, il y a aussi devoir de vigilance sur les résurgences [de l'antisémitisme]. Ce que j’ai voulu dire avec ce tweet, c’est qu’il y a 89 députés RN à l’Assemblée et qu’il n’est pas admissible comme l’avait dit le président en 2018 de rendre hommage à Pétain». Ainsi, son tweet avait un objectif précis celui de «lancer l'alerte».

En effet, son message faisait référence aux propos du chef de l'Etat qui, en 2018, avait qualifié Pétain de «grand soldat» durant la Première Guerre mondiale, même s'il a ensuite «conduit des choix funestes».

Néanmoins, l'Insoumise s'est dite «heureuse de voir» qu'Emmanuel Macron avait répondu à Eric Zemmour, lors de la commémoration de la Rafle du Vel d'Hiv, afin de rappeler que non seulement Philippe Pétain n'a jamais voulu sauver de juifs, mais bien plus que ça, il est responsable de «la mort de 13.000 personnes parce que juives».

Samedi, la députée LFI avait tweeté : «Il y a 80 ans, les collaborationnistes du régime de Vichy ont organisé la Rafle du Vel d'Hiv. Ne pas oublier ces crimes, aujourd'hui plus que jamais, avec un président de la République qui rend honneur à Pétain et 89 députés RN». Un message qui a tout au long du week-end suscité l'indignation de plusieurs membres de la majorité, mais aussi de membres de la Nupes et du RN.