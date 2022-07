Visite de Mohammed Ben Zayed à Paris : une rencontre pour renforcer les liens entre les Émirats arabes unis et la France

Le président de la République, Emmanuel Macron, accueille ce lundi 18 juillet le président des Émirats arabes unis, Mohammed Ben Zayed à l’Élysée. Une visite d’État dont le but est de «confirmer les liens forts» entre Paris et Abou Dhabi.

L’économie et la culture sont au menu. Emmanuel Macron accueille ce lundi à l'Élysée le nouveau président des Émirats arabes unis, Mohammed ben Zayed, surnommé MBZ, dont la visite d'État «confirmera les liens forts» entre la France et le riche pays pétrolier du Golfe, a annoncé jeudi l'Élysée.

L'entretien entre les deux dirigeants sera suivi par un dîner d’État qui se tiendra dans le cadre prestigieux du Grand Trianon, dans le parc du château de Versailles.

«renforcer une relation bilatérale déjà dense»

«Il s’agira pour les deux chefs d’État de poursuivre l'approfondissement du partenariat stratégique qui unit les deux pays, notamment en matière de sécurité et défense, et d’énergies et technologies du futur», a expliqué l'Élysée.

Leur objectif sera aussi de «renforcer une relation bilatérale déjà dense», notamment dans les investissements ou la culture, de discuter des moyens de «répondre à la crise énergétique mondiale» et des «efforts conjoints» pour «la stabilité et sécurité régionales», a ajouté la présidence.

Un programme chargé

L'agence de presse officielle des Émirats a précisé que MBZ rencontrera plusieurs responsables français durant sa visite d'État.

Celle-ci interviendra après la première tournée au Moyen-Orient du président américain Joe Biden, qui doit rencontrer samedi en Arabie Saoudite le prince héritier et homme fort du royaume Mohammed ben Salmane, dit «MBS», avec l'objectif d'obtenir du royaume, premier exportateur de brut mondial, qu'il ouvre les vannes pour calmer l'envolée des cours de pétrole.

Emmanuel Macron a rencontré à plusieurs reprises MBZ depuis 2017, dont la dernière fois lors de sa courte visite à Abou Dhabi pour rendre hommage au cheikh Khalifa ben Zayed Al-Nahyane, le président émirati décédé le 13 mai.

Le lendemain, MBZ, qui était déjà considéré comme le dirigeant de facto des Émirats, avait été élu président en succédant à son demi-frère, affaibli depuis 2014 à la suite d'une attaque cérébrale.

Emmanuel Macron s'était auparavant rendu dans les Émirats en décembre 2021, où il avait visité l'exposition universelle de Dubaï et supervisé la signature de plusieurs contrats, dont un sur la fourniture de 80 avions de combat Rafale, une commande record pour l'avion de chasse entré en service en 2004.

À cette occasion, l'accord de licence du Louvre Abou Dhabi, inauguré en 2017 par le président français, avait été prolongé de dix ans, jusqu'en 2047.