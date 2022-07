Incendies en Gironde : une odeur de brûlé et de la fumée intriguent les Franciliens

Plusieurs internautes ont remarqué une odeur de fumée dans l’air de Paris, depuis le début de soirée. Il s’agirait de celle des feux en cours dans le pays, portée par le vent.

Une odeur de bois brûlé, qui n’a pas échappé aux habitants d’Ile-de-France et de la capitale. De nombreux internautes se sont alertés ce mardi à propos de ce phénomène et du ciel troublé par des fumées.

Alors qu’un incendie dans le 16e arrondissement de Paris, accompagné d’une épaisse fumée noire, a pu amplifier la sensation, de même qu’un feu de forêt dans les Yvelines, les autorités ont pour leur part indiqué qu’il pourrait surtout s’agir d’une remontée des feux qui frappent actuellement le pays, notamment en Gironde.

«Cette odeur provient certainement des feux en cours qui sévissent en France. La raison ? La versatilité du vent», a ainsi expliqué la préfecture de Paris sur les réseaux sociaux. Elle a également demandé de ne pas encombrer les lignes de secours. «N’appelez les pompiers qu’en cas de feu avéré», a-t-elle prévenu.

Il est possible que vous sentiez une odeur de brûlé en extérieur. Cette odeur provient certainement des feux en cours qui sévissent en France.



La raison ? La versatilité du vent.





18 : n'encombrez pas les lignes de secours. N'appelez les pompiers qu'en cas de feu avéré. pic.twitter.com/X8FfjUCZO9 — Préfecture de Police (@prefpolice) July 19, 2022

L'observatoire de la qualité de l'air Airparis a également relevé que les fumées des incendies de la Gironde sont remontés jusqu'à Paris, affectant la qualité de l'air. «Il y a bien des niveaux de particules importants en Ile-de-France qui seraient liés à cette remontée de masse d'air chargée en particules issues des feux en Gironde, couplée, à l'échelle plus locale, avec d'autres incendies», a ainsi expliqué Airparif à l'AFP.

Les internautes intrigués

Après avoir été constaté dans les Pays-de-Loire ou le Centre, l’odeur a donc parcouru plus de 500 km. «Je croyais être la seule à sentir une odeur de fumée dehors mais après avoir vérifié tout autour de moi puis regardé sur Twitter il semble que tout Paris sent le brûlé», a ainsi partagé une internaute.

Je croyais être la seule à sentir une odeur de fumée dehors mais après avoir vérifié tout autour de moi puis revardé sur Twitter il semble que tout Paris sent le brûlé feuxdeforet feu heatwave — Mockup Backstop (@Mockup_backstop) July 19, 2022

«Paris 13 y a comme un voil de fumée quand je regarde à ma fenêtre et odeur de fumée super forte. Qqun d'autre sent ça?» (sic), a questionné un autre. Des habitants des départements de l’Ile-de-France ont eux aussi eu la même réaction. «Ça crame (sic) quelque part proche du 95 ? Y’a un ciel voilé de fumée et l’odeur qui va avec», demande l’un, quand un autre, à Meudon (Val-de-Marne) s’interroge aussi sur «cette fumée et odeur de brûlée».

Paris 13 y a comme un voil de fumée quand je regarde à ma fenêtre et odeur de fumée super forte. Qqun d'autre sent ça? — Eridan (@eridan75) July 19, 2022

Ça crame quelque part proche du 95 ? Y’a un ciel voilé de fumée et l’odeur qui va avec — Carter©️ (@CarterToujours) July 19, 2022

Avec les conditions caniculaires actuelles, les incendies pourraient se multiplier sur l’ensemble du pays. En fonction des vents, les odeurs de brûlé dans l’air pourraient malheureusement devenir régulières ces prochains jours.