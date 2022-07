Orages : ces 11 départements en vigilance orange

Dans un contexte d'épisode caniculaire intense, Météo-France a placé ce mardi après-midi 68 départements du pays en vigilance orange. Parmi eux, 11 le sont pour des risques d'orages et sont situés majoritairement dans la région Occitanie.

Une fin de canicule capricieuse. Alors que la vague de chaleur commence à entamer une lente décrue ce mardi 19 juillet, celle-ci devrait laisser place, dans le sud-ouest de l’Hexagone et dès ce soir, à de violents orages.

Par conséquent, Météo-France a placé onze départements de la zone en vigilance orange aux orages. Celle-ci concerne les Hautes-Pyrénées, les Pyrénées-Atlantiques, le Gers, le Lot-et-Garonne, le Tarn-et-Garonne, le Lot, la Dordogne, la Haute-Vienne, la Corrèze, la Haute-Vienne et la Creuse.

«Après une journée caniculaire, changement brutal prévu des conditions sur la côte aquitaine : chute du mercure de 15 à 20° C et rafales de vent d'ouest à 60 à 70 km/h. Un phénomène soudain se propageant de la côte basque au bassin d'Arcachon entre 18 et 21h», avait déjà averti la veille Météo-France.

«Des orages localement violents vont se déclencher sur les Hautes-Pyrénées et le Béarn. Ils progresseront dans la soirée vers la région toulousaine la Dordogne et Limousin. Ces orages provoqueront localement de violentes rafales de vent et des chutes de grêle», avait ajouté l'institut de météorologie.

En outre, avec des températures toujours en hausse, des records de chaleur ont été battus dans 64 communes ce lundi.