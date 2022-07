Policiers armés dans les trains : déjà plus de 100.000 trajets sécurisés

Plus de 100.000 trajets de train ont déjà été concernés par le dispositif «Voyager - protéger» du ministère de l'Intérieur, révèle Europe 1.

Depuis le 1er janvier 2022, les policiers peuvent effectivement voyager gratuitement ou à prix réduit à bord des TGV et Ouigo SNCF. Seule condition : être armé et être d'accord pour être sollicité en cas de problème.

Les policiers doivent se signaler auprès du chef de bord. Ils peuvent ainsi être appelés pour régler des différends survenant au cours du trajet. «Les interventions tournent autour des incivilités qu'on peut rencontrer dans le train», a expliqué au micro d'Europe 1 Sonia Fibleuil, porte-parole de la police nationale. «On a l'exemple d'un policier qui a porté assistance à un contrôleur avec un individu agressif, ou encore des policiers qui sont intervenus pour stopper des attouchements.»

En échange, le billet des policiers est pris en charge par le ministère de l'Intérieur, à 75% pour les TGV et Intercités, et 50% pour les Ouigo.

Les policiers bénéficient de la gratuité totale pour les trajets de plus d'1h15 entre leur travail et leur domicile.

D'après Europe 1, 82% des trajets sécurisés jusqu'ici concernent des TGV et des Intercités. Les 16% restants sont des Ouigo. Les lignes les plus empruntées par les policiers armés sont Paris-Aix-Marseille, Paris-Bordeaux, Paris-Lille et Paris-Montpellier.

La gratuité des transports pour les policiers était une demande de longue date des syndicats. Ils ont finalement obtenu gain de cause en septembre 2021, en contrepartie d'un renforcement de la sécurité dans les trains.