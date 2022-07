Franck Riester sur les incendies en Gironde : «notre flotte de Canadairs n'est pas vieillissante»

«Notre flotte de Canadairs n'est pas vieillissante», a déclaré Franck Riester, ministre délégué aux Relations avec le Parlement, invité de la matinale de CNEWS mercredi matin, en réponse aux récentes attaques formulées contre le gouvernement.

Face aux critiques, le gouvernement riposte. «Non, notre flotte de Canadairs n'est pas vieillissante», a estimé Franck Riester, ministre délégué aux Relations avec le Parlement, sur l'antenne de CNEWS. «Lors du dernier quinquennat, on a augmenté de 45% le budget de la sécurité civile», a-t-il dit mettant en avant l'enveloppe de 850 millions d'euros consacrée sous la présidence d'Emmanuel Macron à la lutte contre les feux de forêt.

Franck Riester réagissait aux reproches émis mardi par le PCF et EELF. Les deux formations politiques réclament des moyens supplémentaires pour faire face aux incendies qui ravagent notamment la Gironde, où plus de 19.000 hectares ont brûlé depuis huit jours.

Dans une lettre au ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, le chef de file des communistes Fabien Roussel estime que le grand Sud-Ouest doit désormais «être considéré comme un territoire très menacé».

Il «soutient l'idée d'un investissement important de l'Etat dans l'acquisition de nouveaux vecteurs aériens, type Canadair et bombardiers d'eau, et dans la formation et l'embauche de commandants de bord, aujourd'hui en nombre insuffisant».

De même, «nos services d'incendie et de secours ont besoin d'être beaucoup plus soutenus et ne plus dépendre des financements des départements,» écrit-il, appelant à «une plus grande reconnaissance et des moyens supplémentaires» pour les pompiers.