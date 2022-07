Incendies en Gironde : Qu’est-ce que la protection civile ?

Toujours présente aux côtés des pompiers lors des catastrophes naturelles, la Protection Civile est sur le front depuis plus d’une semaine dans le cadre des incendies en Gironde. Mais en quoi consistent les missions de la Protection Civile ?

L'histoire

Loin des projecteurs mais toujours présente quand on a besoin d’elle, la Protection Civile existe depuis bien longtemps. La première association départementale a été créée dès 1958 sur les côtes du Nord. Par la suite, d’autres ont vu le jour un peu partout en France. La Protection Civile, comme son nom l'indique, servait alors à protéger les civils en période de crise.

En 1964, face à la multiplication des associations départementales, le général de Gaulle a demandé la création d’une fédération nationale de la Protection Civile. Elle a continué à se développer sur tout le territoire et est vite devenue indispensable.

L’organisation compte aujourd’hui 32.000 bénévoles, 500 implantations locales et est reconnue d’utilité publique. Elle fonctionne à l’échelon local, départemental, sectoriel et national, selon la gravité et l’étendue de la situation.

Les missions

Repérables grâce à leurs gilets orange et bleu, les secouristes de la Protection Civile sont présents là où la sécurité civile des populations nationales et internationales pourrait être menacée. Cela va des festivals de musique jusqu’aux lieux de guerre.

Pour mener à bien sa mission, l'association met en place des postes de secours adaptés à la fréquention lors de manifestations ou événements de grandes envergures. Dans le cadre de la guerre en Ukraine, elle récupère les dons afin d'envoyer des kits de premiers secours pour les civils.

La Protection Civile agit aussi en renfort du Samu Social pour venir en aide aux plus démunis. Elle organise des maraudes afin de distribuer des repas aux sans-abris et intervient aussi lorsque le Plan Grand Froid est déclenché. Elle organise alors des collectes de vêtements et de denrées et les redistribue aux personnes qui en ont besoin. Par ailleurs, elle accompagne les personnes sinistrées à la suite de catastrophes naturelles.

Les bénévoles sont actuellement mobilisés afin d'aider à la prise en charge et à l'accueil des sinistrés en Gironde, à la suite des incendies qui ravagent la région depuis plus d'une semaine.

#FeuxDeForets #MontsdArree. Les bénévoles @ProtecCivile29 sont mobilisés pour accueillir les personnes sinistrées au centre d’hébergement de #Landivisiau. Ils restent placés en « pré-alerte » afin de répondre rapidement selon l’évolution de la situation https://t.co/susugpCEeV — Protection Civile (@ProtecCivilefr) July 19, 2022

La Protection civile propose également des formations aux premiers secours qui ciblent tous les publics : des jeunes aux entreprises en passant par les particuliers. Plus de 130.000 personnes sont ainsi formées chaque année.

Pour apporter son soutien à l'association, il est possible de faire un don ou de devenir bénévole.