Le gouvernement appelle les Français «à des petits gestes» pour économiser l'énergie

A l'issue du Conseil des ministres qui s'est tenu ce mercredi 20 juillet, le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, a demandé «un effort aux citoyens» pour réduire leur consommation d'énergie en écartant cependant toute contrainte.

Le gouvernement a appelé ce mercredi les Français à multiplier «les petits gestes du quotidien», mais sans contrainte, afin d'économiser de l'énergie dans la perspective d'une coupure de l'approvisionnement en gaz russe à l'automne. «Nous demandons un effort aux citoyens, aux Françaises et aux Français», a affirmé le porte-parole du gouvernement Olivier Véran à l'issue du Conseil des ministres, estimant qu'il «n'y a pas de petit geste» en matière d'économie d'énergie.

Couper le wifi ou «baisser un peu la clim»

«Chaque énergie que nous sommes capables collectivement d'économiser aujourd'hui, c'est de l'énergie dont nous serons sûrs de pouvoir disposer l'automne et l'hiver prochains», a-t-il expliqué, avant de citer quelques exemples qui permettraient de réduire la consommation.

«Quand on part en week-end ou en vacances, on débranche un maximum de prises électriques parce qu'elles continuent sinon de consommer de l'énergie», a-t-il souligné, appelant également à couper le wifi, à «baisser un peu la clim, maintenant que les températures sont appelées à diminuer», et à éteindre la lumières dans les pièces qui ne sont pas utilisées.

«Ces gestes du quotidien ont un très fort impact sur notre consommation énergétique. C'est bon pour nos réserves et évidemment pour la planète», a insisté le porte-parole, après avoir rappelé que l'État va également prendre des mesures pour économiser l'énergie, et que les entreprises sont aussi appelées à le faire.

Un arsenal de mesures présenté par la commission européenne

Olivier Véran a toutefois écarté toute contrainte pour obliger les Français à économiser de l'énergie : «Ce n'est pas notre philosophie», a-t-il assuré. Les Européens redoutent un hiver difficile et craignent que la Russie ne coupe le gaz à l'automne.

La Commission européenne a d'ailleurs présenté mercredi un arsenal de mesures qui permettront aux Vingt-Sept d'affronter une éventuelle interruption des approvisionnements russes – qui constituaient jusqu'à l'an dernier 40% de leurs importations. Ce plan prévoit de réduire de 15% la demande européenne de gaz pour surmonter la chute des livraisons russes, en limitant notamment le chauffage de certains bâtiments ou en incitant les entreprises à réduire leurs besoins.

Pour rappel, le gazoduc Nord Stream, par lequel transite un tiers des livraisons de gaz russe à l'UE, est fermé depuis le 11 juillet pour une maintenance de routine qui doit s'achever ce jeudi. Mais les Européens redoutent que Moscou ne rouvre pas le robinet. Les semaines précédentes, la Russie avait déjà coupé 60% de ses acheminements via Nord Stream.