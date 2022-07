Orages : ces 16 départements en vigilance orange

Dans un contexte d'épisode caniculaire intense, Météo-France a placé ce mercredi après-midi 24 départements du pays en vigilance orange. Parmi eux, 16 le sont pour des risques d'orages allant de l'Alsace Lorraine à la Franche Comté et le Centre-Est.

Une fin de canicule capricieuse. Alors que la vague de chaleur commence à entamer une lente décrue, celle-ci devrait laisser place à de violents orages.

De ce fait, Météo-France a placé ce mercredi 20 juillet seize départements, allant de l'Alsace Lorraine à la Franche Comté et le Centre-Est, en vigilance orange aux orages. Celle-ci concerne la Meurthe-et-Moselle, la Moselle, le Bas-Rhin, les Vosges, le Haut-Rhin, le Territoire de Belfort, la Haute-Saône, le Doubs, le Jura, la Loire, le Rhône, l'Ain, la Haute-Savoie, la Haute-Loire, l'Isère, et la Savoie.

Ces orages pourraient être violents, accompagnés de grêle, d'une forte activité électrique et localement de rafales de vent (80/100 km/h) et de pluies intenses, précise Météo France.

Quant aux fortes chaleurs, elles ne concernent désormais plus que le quart sud-est du Pays et l'Alsace et devraient perdurer encore plusieurs jours dans cette partie du pays.