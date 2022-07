Paris : Laurent Nuñez succède à Didier Lallement à la tête de la préfecture de police

Alors que l'annonce du départ du très controversé préfet de police de Paris, Didier Lallement, était attendu ce mercredi, c'est bien l'ancien secrétaire d'Etat Laurent Nuñez qui a été choisi pour lui succéder.

La presse avait déjà dévoilé son nom hier, et comme annoncé, c'est donc bien Laurent Nuñez, haut fonctionnaire français de 58 ans, qui a été choisi pour succéder à Didier Lallement, à la tête de la préfecture de police de Paris.

Le Président de la République, sur ma proposition, a nommé Laurent Nunez Préfet de Police. C’est le choix d’un homme d’expérience qui connaît parfaitement la @prefpolice et qui a exercé de nombreuses responsabilités nationales. La sécurité des Franciliens sera notre priorité. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) July 20, 2022

«Le choix d'un homme d'expérience qui connaît parfaitement la préfecture de police de Paris et qui a exercé de nombreuses responsabilités nationales», s'est ainsi félicité le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin ce mercredi.

Une carrière dans la sécurité

Un choix plutôt consensuel si l'on en juge la carrière de Laurent Nuñez, qui tient les rênes de la coordination nationale du renseignement et de la lutte contre le terrorisme depuis juillet 2020 et qui, dans ce cadre, a géré le récent rapatriement des femmes et enfants français détenus dans des camps de prisonniers jihadistes en Syrie.

Avant ça, cet énarque s'était frotté aux postes les plus stratégiques en France sur les questions de sécurité, occupant entre 2018 et 2020 le poste de secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Intérieur Christophe Castaner ou encore comme directeur de la DGSI (Direction générale de la sécurité intérieure).

Son prédecesseur, Didier Lallement, avait quant à lui fait part de son désir de quitter la maison. Souvent critiqué pour ses méthodes austères, l'ancien préfet de police n'en a pas moins rempli ses fonctions pour autant.

Raison pour laquelle le ministre de l'Intérieur a souhaité lui «rendre hommage», citant son action «dans des conditions difficiles» et dans un contexte de menace terroriste important» à la tête de la préfecture de Police. «Il a fait honneur à la République», a-t-il conclu.