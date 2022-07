Provence : Les guetteurs de feu sur le qui-vive pour éviter les incendies

Alors que les incendies ravagent la Gironde, les pompiers de Provence sont sur le qui-vive pour mettre fin à tous les départs de feu qui pourraient avoir lieu sur leur territoire.

Alerte maximale dans toutes les casernes de Provence. Face au retour du mistral et à la très rude sécheresse, les pompiers provençaux sont sur le pied de guerre pour identifier et maîtriser les incendies qui pourraient démarrer dans leur secteur.

Ainsi, les membres de la caserne d'Aix-la-Chevalière sont prêts à intervenir dans un délai de moins de sept minutes sur tout départ de feu. Une rapidité importante face aux conditions climatiques favorables aux incendies et défavorables aux soldats du feu.

Lieutenant au centre principal de secours d'Aix-la-Chevalière, Jean-Michel Balatre a confié à CNEWS l'organisation mise en place : «On reste prêt à partir en intervention. D’habitude [...] on se déplace directement sur le terrain mais avec des journées caniculaires comme celles qu’on a, on privilégie de laisser les gens en caserne où ils peuvent se rafraîchir dans les salles climatisées.»

En protégeant au maximum les pompiers de la chaleur, les casernes leur permettent de garder leurs forces pour lutter plus efficacement contre les flammes le moment venu.

Le mistral de retour

Dès ce mercredi et jusqu'à dimanche prochain, le mistral fait son retour dans la région provençale. Combiné à la forte canicule qui touche le pays, ainsi qu'à la sécheresse avancée, la situation peut rapidement dégénérer et entraîner l'apparition d'un méga-feu comme dans les Landes.

Gregory Allione, Directeur du service départemental d’incendie et secours des Bouches-du-Rhône (SDIS13), a détaillé la situation : «On s’aperçoit que même avec un vent de sud et des hydrométries, c’est-à-dire de l’humidité dans l’air, assez hauts, finalement on a des reprises de feux qui sont conséquentes et avec une virulence extrême de suite. Donc c’est ce qui nous pénalise d’entrée de jeu. On ne joue pas à armes égales.»

Pour limiter les risques d’incendies et protéger les visiteurs, les 25 massifs des Bouches-du-Rhône resteront fermés jusqu’à lundi prochain.