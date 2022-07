Paris : accusé de racisme, un restaurant de l'avenue Montaigne présente ses excuses

Le célèbre restaurant «Manko», situé sur l’avenue Montaigne dans le 8e arrondissement de Paris, a présenté ses excuses sur Instagram à la suite d’un «incident survenu samedi soir». Le vigile de l’établissement aurait refusé de laisser entrer plusieurs femmes noires, malgré leur réservation. Il aurait invoqué un motif vestimentaire pour se justifier.

C’est un incontournable de la capitale. Avec ses cocktails travaillés et ses plats raffinés, le Manko attire de nombreux clients d’un certain standing. Mais ce samedi, une jeune femme originaire de Montréal venue visiter Paris avec ses amies, a publié une vidéo de plus de trois minutes sur TikTok pour dénoncer le racisme dont elles auraient été victimes à l’entrée du restaurant.

Dans cette vidéo, on distingue un vigile de l’établissement recaler le groupe de jeunes femmes noires, malgré leur réservation, en raison de leurs tenues qui ne seraient, selon lui, «pas de soirée». Pourtant apprêtées, deux des jeunes femmes sont habillées en robes et l’autre porte une chemise blanche avec un pantalon fluide, toutes les trois sont en talons.

Selon les trois femmes, le vigile leur a refusé l’accès en raison de leur couleur de peau. Dans cette même vidéo, on peut d’ailleurs voir d’autres personnes, blanches, qui parviennent à entrer sans problème dans le restaurant, sans devoir justifier de leur tenue vestimentaire, alors qu’un autre couple, noir, se fait également recaler pour les mêmes raisons que les trois amies canadiennes.

Le restaurant présente ses excuses

Face a l’ampleur de la polémique sur les réseaux sociaux, le restaurant a tenu à présenter publiquement ses excuses. Le groupe, contacté par Le Parisien, dénonce un «acte inqualifiable» de ce vigile, «un collaborateur employé par un prestataire». «Nous avons demandé et obtenu sa mise à pied», a affirmé leur porte-parole.

«Suite à l’incident survenu samedi soir à Paris, le Manko présente ses excuses. Manko respecte une charte de valeurs qui prônent l’égalité, le respect, la tolérance et la bienveillance de toutes et tous. Les sanctions nécessaires ont été immédiatement prises et de façon permanente», a écrit la direction sur les réseaux sociaux.

la colère ne retombe pas

Des excuses qui ne suffisent pas à faire retomber la colère des internautes qui réclament de «véritables sanctions». Certains affirment d'ailleurs que ce n'est pas la première fois que le personnel du restaurant situé avenue Montaigne a «des pratiques douteuses». En témoignent plusieurs avis laissés ces derniers mois sur différents sites pour noter le restaurant.

ça date pas d'hier. voici des commentaires datant d'il y'a 4 mois/ 3 ANS qui parlent déjà de ça, leur même excuse de refuser les noirs parce qu'ils en sont pas en « tenue de soirée »



degueulasse #MankoParis #racists #MankoParisRacists #BoycottMankoParis

Sur les réseaux sociaux, l’homme se présentant comme le vigile incriminé s’est d’ailleurs justifié en disant n’avoir fait que «respecter les volontés du staff de l’établissement» se plaignant de «payer les pots cassés». Le groupe dément au Parisien, assurant ne donner pour seule consigne à ses vigiles, «le refus de personnes en état d’ébriété ou ayant consommé des stupéfiants».

Depuis la publication de la vidéo, le restaurant fait l'objet d'une vague d'avis négatifs sur Google. Résultat, la moyenne de l'établissement a été très largement revue à la baisse pendant plusieurs heures avant que les avis des dernières vingt-quatre heures ne soient supprimés.