Départs en vacances : Bison Futé voit rouge et noir ce samedi, des routes chargées dès aujourd'hui

Pour ce nouveau week-end de chassé-croisé, il va falloir se montrer patient. Le trafic sur les routes de France sera en effet particulièrement chargé, dès ce vendredi 22 juillet et surtout demain samedi, prévient Bison Futé.

Il va y avoir du monde sur la route. Pour ce troisième week-end de départs en vacances scolaires, les déplacements seront encore une fois nombreux vers les façades atlantique et méditerranéenne, entre ce vendredi 22 juillet et dimanche 24. Le point détaillé sur la situation.

VENDREDI 22 juillet

Dès ce vendredi, le trafic sera dense sur l’ensemble de l’Hexagone, dans le sens des départs, avec une circulation «difficile», selon Bison Futé, et même «très difficile» en région Auvergne-Rhône-Alpes.

Quant aux retours, ils seront classés vert pour une «circulation habituelle» au niveau national, excepté dans le quart sud-est où la circulation risque d'être «difficile».

SAMEDI 23 JUILLET

Mais c'est samedi que la circulation sera la plus compliquée, avec l’ensemble de la France placé en rouge «circulation très difficile», et la vallée du Rhône en noir, pour une «circulation extrêmement difficile» dans le sens des départs.

Les retours seront, eux, classés en orange partout sauf sur l'Arc méditerranéen classé rouge

DIMANCHE 24 JUILLET

Dimanche, les routes seront beaucoup moins congestionnées, et l'ensemble de la France aura une circulation habituelle, hormis dans le quart sud-est de l'Hexagone où la circulation restera difficile dans le sens des départs.

Par ailleurs, Bison Futé rappelle que «d'importantes difficultés de circulation sont attendues autour du tracé des étapes du Tour de France, ainsi que pour accéder aux villes de départ et d’arrivée».

ce vendredi, la 19e étape de la Grande Boucle se déroulera entre Castelnau-Magnoac et Cahors. Le lendemain, samedi, la 20e étape se déroulera entre Lacapelle-Marival et Rocamadour alors que, ce dimanche, la 21e étape et dernière étape ralliera Paris La Défense Arena aux Champs-Élysées.