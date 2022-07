Eric Ciotti demande le port obligatoire de la cravate pour les hommes à l'Assemblée nationale

Le député LR des Alpes-Maritimes Eric Ciotti veut rendre le port de la cravate obligatoire pour les hommes dans l’Hémicycle. Il invoque un certain «relâchement vestimentaire» et plus particulièrement chez des députés insoumis.

Si l’habit ne fait pas le moine, il inquiète Eric Ciotti. Le député LR des Alpes-Maritimes et questeur de l'Assemblée nationale est exaspéré par la tenue de certains de ses collègues, plus particulièrement des élus de la France Insoumise.

Jeudi 21 juillet 2022, il a rédigé un courrier adressé à la présidente de l’Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet afin de l’alerter sur un point qui le préoccupe : le port de la cravate. Plus précisément, il demande à ce que celui-ci devienne obligatoire.

Je demande à la Présidente de l’Assemblée nationale, l’obligation du port de la cravate au sein de l’hémicycle du Palais Bourbon pour empêcher que certains députés notamment de la France Insoumise se permettent de porter des tenues de plus en plus relâchées. pic.twitter.com/WvdOvG0XQ0 — Eric Ciotti (@ECiotti) July 21, 2022

Dans sa lettre, Eric Ciotti explique que ces députés «au mépris de l’honneur qu’ils ont de représenter nos compatriotes dans cette institution […] se permettent de porter en Hémicycle des tenues de plus en plus relâchées».

«des dérives vestimentaires»

Fort de ce constat, Eric Ciotti affirme que «le port du costume et de la cravate pour les hommes» est «la nécessaire marque de respect due à nos institutions et à nos compatriotes».

Il argumente en évoquant l’article 9 de l’Instruction générale du Bureau : «la tenue vestimentaire adoptée par les députés dans l’Hémicycle doit rester neutre et s’apparenter à une tenue de ville». L’élu des Alpes-Maritimes estime que cet article 9 «est désormais insuffisant dans sa rédaction, compte tenu des dérives auxquelles nous assistions».

Eric Ciotti conclut sa lettre en demandant explicitement une «obligation du port de la cravate pour les hommes en Hémicycle». Une requête qui devrait faire réagir.