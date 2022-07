Notre-Dame de Paris : rouvrir en 2024 est un «objectif compliqué», estime le Général Georgelin

«Un objectif tendu, rigoureux et compliqué». C'est en ces termes que le général Jean-Louis Georgelin a qualifié la réouverture de la cathédrale Notre-Dame de Paris 2024, évoquant un «calendrier serré».

Le «Monsieur reconstruction» de Notre-Dame de Paris, le général Jean-Louis Georgelin, a fait le point ce vendredi 22 juillet pour Le Figaro sur l'avancée du chantier de reconstruction, trois ans après l'incendie qui a partiellement détruit la cathédrale, évoquant «un calendrier serré».

«On se battra pour gagner cette bataille»

«2024 est un objectif tendu, rigoureux et compliqué. Mais c’est surtout une ambition au service d’une mobilisation de tous. On se battra pour gagner cette bataille, et pouvoir ouvrir au culte en 2024», a ainsi assuré le président de l'établissement administratif chargé de la restauration de la cathédrale.

Et la tâche qui l'attend s'annonce ardue, pour ce chantier qui a déjà été stoppé deux fois, à cause des niveaux de plomb très élevés et la crise du Covid-19. «Dans un chantier, il y a toujours des aléas et des difficultés», a philosophé le général Georgelin, qui rappelle que son travail «est de trouver des solutions pour s'adapter à l'imprévu».

Déjà 700 millions d'euros dépensés

Il a également fait le point sur le budget de la reconstruction : sur les 846 millions d'euros de dons reçus, 150 millions d’euros ont servi «à consolider et à sécuriser l’édifice», tandis que 550 millions d'euros ont été nécessaires au «nettoyage intérieur de la cathédrale».

Quant aux 146 millions d'euros restants, Jean-Louis Georgelin a expliqué qu'ils iraient sans nul doute aux «travaux extérieurs» de l'édifice, concédant néanmoins que «le programme» et «le calendrier» de ces travaux «devaient encore être discutés avec les mécènes et les fondations».

Mais la route est encorel longue, si l'on en croit le général. A la rentrée, un échafaudage de 600 tonnes doit être posé, sur un sol qu'il s'agira de «stabiliser» au mieux, et ce, dans un matériau «réversible». Un travail titanesque pour cette installation qui culminera à 100 mètres de haut.