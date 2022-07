TotalEnergies : le pétrolier français promet de nouvelles remises à la pompe jusqu'à la fin de l'année

Le géant gazier et pétrolier français TotalEnergies va appliquer une remise à la pompe de 20 centimes par litre entre septembre et novembre dans toutes ses stations-services, puis à 10 centimes par litre sur le reste de l'année, a-t-il annoncé vendredi dans un communiqué.

Une bonne nouvelle pour les usagers. TotalEnergies a annoncé par communiqué, ce vendredi, que le groupe allait appliquer une remise à la pompe de 20 centimes par litre entre septembre et novembre, puis à 10 centimes par litre sur le reste de l'année.

«Du 1er septembre au 1er novembre, TotalEnergies baissera le prix des carburants pétroliers vendus en stations de 20 centimes par litre par rapport aux prix formés sur les cotations des marchés internationaux, puis de 10 centimes par litre du 1er novembre au 31 décembre», précise le communiqué.

dès le premier litre acheté

Et contrairement à cet été, cette remise à la pompe s'appliquera dans toutes les stations-service TotalEnergies, et non plus seulement dans celles installées sur l'autoroute. D'ailleurs, elle restera cumulable avec la remise de 18 centimes du gouvernement, en vigueur depuis le 1er avril, qui sera dégressive jusqu'à la fin de l'année.

«Notre priorité va donc aux consommateurs car nous préférons faire une contribution immédiate et directe pour nos clients, plutôt qu'une taxe indirecte qui pénaliserait nos raffineries», a commenté dans le communiqué Patrick Pouyanné, PDG de TotalEnergies.

De même, le groupe assure que la baisse de prix s'appliquera «dès le premier litre acheté, sans limite de montant, pour tous les carburants pétroliers vendus en stations».