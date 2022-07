Départs en vacances : près de 800 km de bouchons recensés à la mi-journée

Plus de 800 km de bouchons cumulés ont été recensés à la mi-journée de ce samedi 23 juillet sur les grands axes routiers du pays empruntés par les vacanciers, d'après le site internet de Bison Futé qui avait classé la journée noire dans le sens des départs en région Auvergne-Rhône-Alpes.

La situation «est conforme aux prévisions», a indiqué Bison Futé qui rappelle que la journée est classée rouge au niveau national et noire en région Auvergne-Rhône-Alpes, dans le sens des départs, orange au niveau national et rouge dans l'Arc méditerranéen dans le sens des retours.

Une journée encore chargée sur la route

Enregistré à 12h15, le pic de 789 kilomètres est toutefois inférieur à celui recensé il y a un an (930 kilomètres).

Comme attendu, la circulation a été très dense dès la matinée en vallée du Rhône, où plus d'une centaine de kilomètres de bouchons était recensée en milieu de journée sur l'A7, en particulier dans le sens nord-sud entre Lyon et Marseille. En fin de matinée, le temps de trafic entre Lyon et Orange était estimé à 4h25 au lieu de 1h35 en temps normal, selon Vinci Autoroutes.

Sur l'A10, également très chargée, il fallait quasiment 8 heures soit plus de 3 heures supplémentaires pour rallier Bordeaux depuis Paris.

L'A9 cumulait elle aussi plus de 100 kilomètres de bouchons en milieu de journée avec une forte densité de circulation dans les deux sens entre Avignon et l'Espagne.

Dimanche devrait être une journée plus calme, sauf quelques difficultés dans la vallée du Rhône en direction de la mer, selon Bison Futé.

Depuis le début des vacances scolaires, le trafic sur les autoroutes est moins important qu'en 2021 lors de la même période. Le week-end du 16 au 17 juillet, 800 km de bouchons ont été recensés au pic du trafic, alors que la barre des 1.000 km avait été franchie l'année dernière.