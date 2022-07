Insécurité : Lyon se situe à la troisième place des villes les plus dangereuses de France

Selon un rapport du ministère de l’Intérieur datant de mars 2022, la ville de Lyon a été classé à la troisième ville la plus dangereuse de France derrière Paris et Marseille.

En 2021, la délinquance a fortement augmenté à Lyon comme partout en France. Dans un rapport publié en mars dernier, par le ministère de l’Intérieur, la ville a été classé à la troisième place des villes les plus dangereuses du pays derrière Paris et Marseille. Un classement identique à celui du nombre d’habitants.

Cette insécurité grandissante, beaucoup l’ont constaté dans la cité rhodanienne. «J’habite à Lyon depuis 45 ans, voire 50 ans et je vois bien que la situation s’est dégradée», a déclaré un Lyonnais. «Je suis de Montréal, on me dit de rentrer chez moi avant 20h30, ce qui est inconcevable à Montréal», a ajouté une habitante de Montréal.

Gérard Collomb, maire de Lyon durant 18 ans, ne reconnait plus sa ville. L’ancien ministre de l’Intérieur a accusé le nouveau maire de la ville, l’écologiste Grégory Doucet : «Elle a balancé dans la délinquance et l’ultra-violence à partir du moment où le maire de Lyon n’a plus considéré que les problèmes de sécurité étaient des problèmes fondamentaux. Quand on se bat à la kalachnikov, on s’aperçoit qu’on a franchi bien des étapes».

De son côté, Grégory Doucet a déclaré qu’il considérait la sécurité comme l’une de ses priorités. Preuve en est, le maire lyonnais a réclamé, dès son élection, 300 nouveaux policiers municipaux à Gérald Darmanin.