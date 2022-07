Pierre-Henri Dumont sur le rôle des LR à l’Assemblée nationale : «Nous sommes une opposition ferme, mais responsable»

Invité dans la Matinale, ce samedi 23 juillet, sur CNEWS, le député LR du Pas-de-Calais, Pierre-Henri Dumont, a déclaré que le parti Les Républicains sera, durant le quinquennat, dans une opposition ferme, mais responsable au sein de l’Assemblée nationale.

Le député LR du Pas-de-Calais et secrétaire général adjoint des Républicains, Pierre-Henri Dumont, a déclaré que le parti Les Républicains ne sera pas qu’une opposition ferme au sein de l’Assemblée nationale et qu’elle restera responsable. «Responsable, ça veut dire quoi ? C’est quand on réussit à faire passer des propositions qui ont été rejetés pendant cinq ans par la République en marche et que là, elles sont acceptées, évidemment que nous les votons», a déclaré le député LR du Pas-de-Calais.

La majorité relative, une chance pour Les Républicains ?

Ce vendredi 21 juillet, l’Assemblée nationale a voté à l’unanimité, moins une voix, la déconjugalisation de l’allocation adulte handicapé. «C’était un projet de loi porté plusieurs fois par Aurélien Pradié lors du quinquennat précédent. Cette fois-ci, grâce à l’ensemble des oppositions, et donc de la majorité qui a été contrainte de voter pour, cela a été adopté. C’est plus de pouvoir d’achat pour des personnes qui n’ont rien demandé et qui se retrouvent dans une situation de handicap. C’est grâce aux députés Les Républicains et aux autres oppositions qu’ils ont pu l’avoir», a ajouté le secrétaire général adjoint des Républicains.

Concernant le projet de loi de finance rectificative, certains des amendements proposés par les LR sont passés grâce à l’appui de la majorité et certaines des idées sont reprises dans les textes. Cette majorité relative au sein de l’Assemblée nationale pourrait ainsi s’avérer être une chance pour les Républicains. «C’est comme cela que ça devrait fonctionner dans toutes les démocraties. Ce n’est pas parce qu’il y majorité absolue que les propos tenus par les oppositions sont forcément mauvais. Il y a des bonnes idées à prendre partout. Ce gouvernement avait été fermé aux idées des oppositions pendant cinq ans. Maintenant, ils découvrent, avec un retour de bâton, que politiquement les oppositions ont de bonnes idées», a rapporté Pierre-Henri Dumont.

Ce dernier a déclaré que le parti LR allait continuer à porter le même message durant ce quinquennat : «Nous continuerons à porter le message que les classes moyennes ne doivent pas être exclues des possibilités d’avoir plus de pouvoir d’achat et cela passe par une baisse massive des impôts et une baisse du litre de carburants».