Préfet de police de Paris : casquette, costume, galons… À quoi correspond son uniforme ?

Depuis 1800, les uniformes portés par les fonctionnaires du corps préfectoral sont règlementés. Si le costume a connu des évolutions durant son histoire, son apparence actuelle est définie par l’arrêté ministériel du 5 novembre 2019 qui prévoit trois types de tenues selon les situations. Explications.

C’est l’uniforme le plus ancien depuis le Consulat (1799 / 1804). Le préfet de Police de Paris est le responsable de l’ensemble du dispositif de sécurité intérieure sur le territoire de paris et de la petite couronne. Le préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris, de son titre formel, est nommé en Conseil des ministres.

Quatre de ses principaux collaborateurs sont également des préfets : le directeur de son cabinet, le secrétaire général pour l'administration, le secrétaire général de la zone de défense, et le préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plates-formes aéroportuaires de Paris-Charles-de-Gaulle et Paris-Le Bourget. Un point les rassemble : leur uniforme.

Fixées par arrêté ministériel, le corps préfectoral dispose de trois tenues : une tenue officielle, une tenue opérationnelle et une tenue de soirée, dont l'usage est facultatif, explique Marc Burg, lui-même préfet, dans un post Linkedin. Pour chacune d'entre elles, une tenue allégée est prévue lorsque c'est nécessaire.

La tenue officielle, ou de cérémonie

La tenue officielle, qui est aussi appelée tenue de cérémonie, est celle qui correspond à la tenue actuelle. Elle est constituée d'un veston croisée bleu marine avec pattes d'épaules et parements de manches brodés. Le pantalon comporte une bande de soie noire. En Outre-mer, ainsi que dans le Var, il existe une tenue de cérémonie «grand blanc» qui se porte sans bande.

Pour les fonctionnaires féminins, la tenue de cérémonie est identique mais les préfètes ou sous-préfètes portent soit le pantalon, soit la jupe, et sont coiffées d'une toque tricorne brodée. Elles portent aussi un chemisier blanc à manches longues, avec un col noué en lavallière ou en cravate, ou bien un col classique avec lavallière.

Les broderies, peu nombreuses par rapport aux anciens uniformes, gardent une importance symbolique. Les feuilles de chêne et d'olivier représentent respectivement l'autorité et la paix publique. Elles sont entrelacées en deux guirlandes sur la casquette, et juxtaposées sur les manches.

Les pattes d'épaules de l'uniforme du préfet portent également deux feuilles de chêne et deux feuilles d'olivier. Les sous-préfets détiennent les mêmes symboles mais ont une seule guirlande sur leur casquette et leur manche. Les pattes d'épaules de leurs uniformes ont deux feuilles de chêne mais n'ont qu'une feuille d'olivier.

La tenue opérationnelle

Le corps préfectoral dispose également d’une tenue opérationnelle. Créée pour mieux répondre aux situations de crise ou d’ordre public dans lesquelles le corps préfectoral est impliqué sur le terrain, cette tenue se compose d'un blouson bleu nuit avec épaulettes et broderies, ainsi que d'un encart de grade amovible sur les bras.

Casquette et pantalon demeurent les mêmes que pour les autres tenues. Elle dispose en plus d’une épingle à cravate dorée aux motifs de feuilles de chêne et d’olivier. Pour les personnels féminins, le blouson se porte sans cravate ni lavallière.

La tenue de soirée

Enfin, le corps préfectoral dispose d’une tenue de soirée, dont l’usage est facultatif. Elle se compose d'un spencer en tissu bleu nuit pour la métropole, et en tissu blanc pour l'Outre-mer, avec des pattes d'épaules brodées et amovibles.

Les manches sont sans broderies. La chemise est blanche, avec poignets mousquetaires et noeud blanc. Le pantalon est bleu nuit avec une bande de soie noire.

L'arrêté prévoit aussi que la coupe de l'uniforme peut être ajustée à la silhouette, sans porter atteinte à la solennité de la tenue.