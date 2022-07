Pyrénées-Atlantiques : une marche contre la corrida aujourd'hui à Bayonne

Une marche contre la corrida est organisée à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques) aujourd'hui, samedi 23 juillet. Des centaines de manifestants ont prévu de répondre à l'appel de la Fondation Brigitte Bardot et du Comité Radicalement Anti Corrida.

Ils souhaitent interdire la corrida. Ce samedi 23 juillet, la Fondation Brigitte Bardot et le Comité Radicalement Anti Corrida organisent une marche à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), pour dénoncer ces spectacles, au cours desquels des taureaux se battent avec des hommes et sont parfois mis à mort.

Le départ de la marche est donné à 14h à la gare de Bayonne.

Une exception au Code pénal

L'interdiction de la corrida est réclamée depuis des années par les associations de défense des animaux. Cette pratique fait office d'exception dans le code pénal. Car si l'article 521-1 sanctionne les «actes de cruauté envers un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité», cela ne s'applique pas aux «courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée».

La corrida est donc autorisée dans certaines régions françaises sous le titre de tradition. Plus précisément, il s'agit des espaces situés «entre le pays d'Arles et pays Basque, entre Garrigue et Méditerranée, entre Pyrénées et Gascogne, en Provence, Languedoc, Catalogne, Gascogne, Landes et Pays basque», détaille un arrêt de la cour d'appel de Toulouse datant de 2000.

Une centaine de corridas continuent d'avoir lieu chaque année en France, principalement à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), Nîmes (Gard), Arles (Bouches-du-Rhône) et Béziers (Hérault).

Pourtant, selon un sondage IFOP de 2021, 4 Français sur 5 y sont opposés (81 %) et 80 % aimeraient également que le spectacle soit interdit aux enfants de moins de 14 ans.