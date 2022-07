Canicule : Treize départements toujours en vigilance orange

Treize départements sont toujours en vigilance orange canicule ce dimanche 24 juillet, selon l'alerte de Météo-France.

Il fera encore chaud aujourd'hui. Ce dimanche 24 juillet, Météo France laisse treize départements en vigilance orange canicule.

Les départements concernés sont les Alpes-Maritimes, le Var, les Bouches-du-Rhône, le Gard, l'Hérault, le Vaucluse, l'Ardèche, la Drôme, les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes, la Haute-Savoie, la Savoie et l'Isère sont toujours concernés.

Cependant, le département du Rhône n'est plus en vigilance orange.

Ainsi, la canicule se poursuit sur un quart sud-est du pays. Où ce dimanche les maximales repartent à la hausse, pour venir flirter avec les 40 en vallée du Rhône, mais une baisse s'amorce en début de semaine.

Sur le reste du pays

Au petit matin ce dimanche, les minimales seront fraîches avec 11 à 18 degrés sur une partie du pays, mais elles resteront élevées dans le Sud-Est avec 19 à 25 degrés.

Dans l'après-midi, on attend entre 24 et 27 degrés sur la pointe bretonne et les côtes de Manche, 29 à 34 sur la moitié nord et jusqu'au Centre-Est, il fera à nouveau chaud dans le sud avec pas moins de 34 degrés.