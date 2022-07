Canicule : ces 13 départements toujours en vigilance orange ce lundi

Treize départements sont toujours en vigilance orange canicule ce lundi 25 juillet, selon l'alerte de Météo France.

Il fera encore chaud aujourd'hui. Ce lundi 25 juillet, Météo France a laissé treize départements en vigilance orange canicule.

Les départements concernés sont les Alpes-Maritimes, le Var, les Bouches-du-Rhône, le Gard, l'Hérault, le Vaucluse, l'Ardèche, la Drôme, les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes, la Haute-Savoie, la Savoie et l'Isère sont toujours concernés.

Ainsi, la canicule se poursuit sur un quart sud-est du pays, précise Météo France.

En effet, les températures restent encore élevées en journée, ce lundi, avec des maximales souvent comprises entre 35 et 38 degrés.

Une dégradation orageuse va néanmoins traverser le Centre-Est en fin de journée, mais les températures auront eu le temps de grimper avant. À partir de mardi la baisse sera sensible.

Sur le reste du pays

Les températures maximales observées hier après-midi sur les départements en vigilance orange étaient généralement comprises entre 36 et 40 degrés : on a dépassé très localement les 40 degrés avec 40.5 degrés à Lapalud (84) et 40.1 degrés à Salavas (07).

Les températures sont douces voire chaudes en cette fin de nuit : on a relevé à 5h 26 degrés à Nice, 24 degrés à Marseille, 22 degrés à Nimes et 20 degrés à Grenoble.