Eric Dupond-Moretti : la police et la justice sont «dans la même barque républicaine»

Une semaine après avoir lancé des consultations au sein du monde judiciaire, faisant écho au rapport alarmant des Etats généraux de la justice, le garde des Sceaux Eric Dupond-Moretti a rencontré, ce lundi, les représentants des forces de sécurité en compagnie du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin.

«Alléger la tâche des magistrats, des policiers et des gendarmes». C’est l’objectif annoncé par Eric Dupond-Moretti ce lundi devant les représentants des forces de police et Gérald Darmanin, le ministre de l’Intérieur. Le garde des Sceaux a, à cette occasion, affirmé que la solidité du couple police-justice serait déterminante dans la construction d’un prochain plan d’actions pour améliorer la justice en France.

«La police et la justice sont dans la même barque républicaine (…) Nous avons besoin des forces de sécurité intérieures pour porter un projet de simplification. Je n’ai pas senti de désamour, j’ai senti au contraire une volonté commune de travailler ensemble. Il y a aura une prochaine réunion en septembre (…) Le but est d’alléger la tâche des magistrats, des policiers et des gendarmes», a assuré le garde des Sceaux sur CNEWS.

Après la parution du rapport Sauvé le 8 juillet dernier, décrivant la justice comme «au bord du gouffre», Eric Dupond-Moretti a décidé de rencontrer l’ensemble des acteurs du monde judiciaire à compter du 18 juillet dernier. En effet, selon un sondage du JDD publié dimanche, près de trois quarts des Français estiment que la justice du pays «fonctionne mal» et une large majorité pointe qu’elle n’est «pas assez sévère».

Un «plan d’actions» présenté à l’automne

Après avoir rencontré lundi matin une dizaine de citoyens ayant participé aux Etats généraux de la justice, Eric Dupond-Moretti va recevoir mardi les chefs de la Cour de cassation, les conférences professionnelles de magistrats, les organisations syndicales, les professionnels du droit et les associations d’élus. A l’issue de ces consultations, il doit présenter à l'automne un «plan d'actions» et une loi de programmation pour la justice.

Le ministre de l'Education nationale Pap Ndiaye a notamment annoncé le lundi 18 juillet la création d’un module nommé «passeport éduc droit» dès septembre dans les classes de 3e de cinq académies, avec «l'objectif d'une généralisation» à la rentrée 2023, en cas de succès.