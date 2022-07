JO 2O24 : découvrez le slogan officiel de l'événement

Alors que le premier Conseil olympique et paralympique – qualifié de «réunion de chantier» – a été organisé ce lundi 25 juillet autour d'Emmanuel Macron, les organisateurs viennent de dévoiler le slogan officiel de l'événement.

Dans un clip publié sur les réseaux sociaux, les organisateurs de Paris 2024 viennent de dévoiler, ce lundi 25 juillet, le slogan officiel de l'événement : «Ouvrons grand les Jeux». Une locution qui n'est pas sans rappeler la traditionnelle expression : «ouvrir grand les yeux».

Une invitation lancée au monde entier, à venir vivre ensemble des émotions nouvelles !





Vous êtes à 1'30 min de découvrir le slogan de nos Jeux Olympiques ET Paralympiques #EnRoutePourParis2024 pic.twitter.com/t8Fzn41dgU — Paris 2024 (@Paris2024) July 25, 2022

Un clip d'une minute trente, où l'on voit des images de Paris, de sport et de grands moments de l'Histoire de France se succéder avant de conclure sur le slogan qui sera celui des Jeux Olympiques et Paralympiques, qui seront donc organisés dans la région dans deux ans jour pour jour.

«Plus vite, plus haut, plus fort, plus inclusif, plus fraternel, plus beau, plus grandiose, plus audacieux, plus rythmé, plus étoilé, plus fou, plus renversant, plus festif, plus émouvant, plus coloré, plus inspiré, plus créatif, plus spectaculaire, plus juste, ouvrons grand les Jeux», peut-on lire dans ce clip.

«Une invitation lancée au monde entier à venir vivre des émotions nouvelles», a ainsi fait savoir le comité d'organisation, qui assure que ces Jeux seront «la promesse de sensations fortes», avec «de nouvelles disciplines», «des compétitions en plein cœur de Paris» et «une cérémonie d’ouverture exceptionnelle sur la Seine».